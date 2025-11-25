Logo
Large banner

Језиво убиство: Млада пјевачица изрешетана у ауту

25.11.2025

17:49

Коментари:

0
Језиво убиство: Млада пјевачица изрешетана у ауту
Фото: Instagram / delarosaaaa

Латино пјевачица и инфлуенсерка Мариа де ла Роса (22), убијена је у Лос Анђелесу.

Прије напада је сједила у паркираном аутомобилу, преносе медији.

Свједоци су рекли полицајцима да су се осумњичени прикрали аутомобилу прије него што су почели пуцати. Рањена пјевачица је превезена у болницу, гдје је проглашена мртвом.

Двије особе које су биле с њом у аутомобилу су повријеђене. Није објављено у каквом су стању, наводи ABC.

Још увијек нико није ухапшен, а надлежни нису откриле мотив злочина. Мариа де ла Роса је у августу ове године објавила свој дебитантски сингл "No me llames".

Њени фанови, пријатељи и колеге се опраштају од ње на друштвеним мрежама. Међу њима су продуцент Џими Умиле и Хуан Мојес, фронтмен групе Los Gemelos de Sinaloa, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

Убиство

Пјевачица

Los Anđeles

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Срушио се авион: Има погинулих

Свијет

Срушио се авион: Има погинулих

1 д

0
Милановић дјеловање ЕУ званичника назвао сотонским

Свијет

Милановић дјеловање ЕУ званичника назвао сотонским

1 д

2
Avion

Свијет

Због штрајка отказано 110 долазних летова

1 д

0
Пепе Ескобар: Русија неће прихватити предложени амерички план за Украјину

Свијет

Пепе Ескобар: Русија неће прихватити предложени амерички план за Украјину

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

14

46

Чега се досјетио: Изнајмљивао туђе станове

14

46

Путин: Морамо бити спремни

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner