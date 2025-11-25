Језиво убиство: Млада пјевачица изрешетана у ауту

25.11.2025
Латино пјевачица и инфлуенсерка Мариа де ла Роса (22), убијена је у Лос Анђелесу.
Прије напада је сједила у паркираном аутомобилу, преносе медији.
Свједоци су рекли полицајцима да су се осумњичени прикрали аутомобилу прије него што су почели пуцати. Рањена пјевачица је превезена у болницу, гдје је проглашена мртвом.
Двије особе које су биле с њом у аутомобилу су повријеђене. Није објављено у каквом су стању, наводи ABC.
Још увијек нико није ухапшен, а надлежни нису откриле мотив злочина. Мариа де ла Роса је у августу ове године објавила свој дебитантски сингл "No me llames".
Њени фанови, пријатељи и колеге се опраштају од ње на друштвеним мрежама. Међу њима су продуцент Џими Умиле и Хуан Мојес, фронтмен групе Los Gemelos de Sinaloa, преноси Кликс.
