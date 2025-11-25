Милановић дјеловање ЕУ званичника назвао сотонским

Извор:
25.11.2025
16:46
Коментари:2
Савјети западних званичника Украјини да не треба прихватити мировни план који нуде амерички предсједник Доналд Трамп и Русија су „дијаболични“, оцијенио је хрватски предсједник Зоран Милановић у Загребу.
„Је ли то њихова популација? Има ли ко земаљско и божанско право да ту одлуку доноси без Украјинаца? Нека они одлуче, али са стране да суфлирам да никако не смије прихватити оно што нуди Трамп и Русија, која је цијена за то“, рекао је Милановић новинарима на изложби „Лубања Ц – свјетска палеоантрополошка баштина“ у Хрватском природословном музеју у Загребу.
„То је заправо дијаболично, то је сотонски, да не кажем неморално. Одакле мени право да некоме савјетујем: не пристани на то, ерго, настави гинути. Јер то се догађа. Људи гину и територија се губи“, додао је.
Француски предсједник Емануел Макрон је раније данас рекао да Трампов план иде у правом смјеру, али да постоје аспекти које треба побољшати како би био прихватљив за Украјину и Европу.
Почетна верзија америчког документа изазвала је противљење Кијева и његових европских савезника – Париза, Лондона, Берлина и Рима – који су се окупили у недјељу у Женеви како би спријечили договор о миру који би одговарао капитулацији.
Милановић је нагласио да било ко од људи који о томе говоре, попут шефова већине европских држава, нема никаквог утицаја, али то их не спречава да говоре и „сију неку врсту хаоса“. Поновио је своје тврдње да је рат у Украјини „прокси“ (посреднички) рат између Вашингтона и Москве те да ће се ријешити искључиво договором између њих.
Устврдио је да је с једне стране НАТО, „термонуклеарни савез“ који се на „поприлично арогантан и сељачки начин“ шири већ годинама, а с друге Русија, „опасна термонуклеарна сила“ која цијело вријеме на то упозорава.
„Па ти онда морализирају и дијеле савјете Зеленском, који се, у његову заштиту, 2022. у Истанбулу и прије тога у Минску хтио договорити с Русима, при чему ништа није требало ићи Русији“, казао је Милановић, додајући да су импулси украјинског вођства били исправни.
Зеленског су у томе спријечили „агенти хаоса“, који су га подстицали на борбу и увјеравали га да ће га подржавати докле год буде потребно „док нису промијенили своје мишљење“, сматра Милановић.
„Ишли су се договарати да се проведе некакав споразум на трагу Споразума из Минска из 2014, који је цијело вријеме једна европска и америчка структура рушила с намјером да изазове конфликт и ослаби Русију, а у томе су спектакуларно успјели“, устврдио је Милановић.
На питање новинара о томе хоће ли мировни споразум можда осоколити Русију, хрватски предсједник је одговорио да Русија „нема снаге ни за шта више од овога“.
„Један дан слушамо од истих људи да је Русија земља која није ништа више од бензинске станице с нуклеарним оружјем. С друге стране, слушамо да је толико опасна да се Нијемци морају почети наоружавати и држати пушке и оружје у кући. Шта је истина“, запитао се.
Додао је да може разумјети сензибилитет и страхове балтичких држава или Пољске од Русије, „али неке друге државе не“.
(Индекс)
