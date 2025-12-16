Изабран најљепши гол 2025: Погледајте мајсторију

Извор:
ФИФА је на церемонији у Дохи изабрали најљепши погодак у 2025. години.
Ово ласкаво признање на крају је припало аргентинском фудбалеру Сантијагу Монтиелу.
Ради се о награди Пушкаш који се додјељује за најљепши погодак, а на крају је награђен фудбалер аргентинског Индепендиентеа.
Погодак је постигнут у мају 2025. године када је Монител "маказицама" атрактивно погодио ударцем ван шеснаестерца.
Голман је остао као укопан и многи су били у невјерици када је лопта завршила у мрежи.
Монтиел се захвалио на награди те кратко додао да при ударцу није много размишљао, већ да је одлучио само да удари лопту.
На крају је све завршило феноменално и ова награда ће обиљежити његову каријеру.
Santiago Montiel, ganador del premio Puskas de la FIFA al mejor gol del año 🔥— C. A. Independiente (@Independiente) December 16, 2025
¡Felicitaciones, Monti!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/7hQ0HlKivm
