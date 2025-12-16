Logo
Изабран најљепши гол 2025: Погледајте мајсторију

АТВ

16.12.2025

19:45

Најљепши гол 2025. године
ФИФА је на церемонији у Дохи изабрали најљепши погодак у 2025. години.

Ово ласкаво признање на крају је припало аргентинском фудбалеру Сантијагу Монтиелу.

Ради се о награди Пушкаш који се додјељује за најљепши погодак, а на крају је награђен фудбалер аргентинског Индепендиентеа.

Жељко Обрадовић

Кошарка

Бомба: Жељко Обрадовић би могао преузети црно-бијеле

Погодак је постигнут у мају 2025. године када је Монител "маказицама" атрактивно погодио ударцем ван шеснаестерца.

Голман је остао као укопан и многи су били у невјерици када је лопта завршила у мрежи.

Монтиел се захвалио на награди те кратко додао да при ударцу није много размишљао, већ да је одлучио само да удари лопту.

На крају је све завршило феноменално и ова награда ће обиљежити његову каријеру.

Fifa

Fifa gol

gol godine

