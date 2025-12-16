Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта

Извор:
Бањалука се гради стихијски. Шири се преко дворишта, зеленила, игралишта. Мјештани Обилићевa и Росуљa кажу да им се пред очима црта будућност у којој ће се дјеца играти између паркинга и саобраћајница, а школе и вртићи остати без простора и без ваздуха.
"Све је почело од родитељске жеље да заштитимо нашу дјецу, да подигнемо сигурност, сачувамо игралиште, вртићко двориште. Отишли смо и мало даље и схватили смо да све измјене које се дешавају на регулационом плану, прилично су апсурдни", рекла је Бојана Станаревић, мјештанка насеља Обилићево
"Измјенама овог регулационог плана онемогућује се комплетирање школског дворишта за које претпостављамо и добили смо информације да је у пријератном период планирано да град откупи то двориште и да се комплетира школска и вртићка парцела. Оне данас имају онемогућен излаз на улицу Степе Степановића што припада другом обухвату плана. Сам носилац израде плана је рекао да он не може о томе разговарати. Из тог разлога наша жеља је била да се обуставе све активности на измјена регулационих планова не само у нашег него и других у граду док не ступи на снагу урбанистички план", рекао је Драган Тодоровић, мјештанин насеља Обилићево.
Слично у Росуљама. У насељу које је деценијама планирано за миран породични живот, нацрт измјена регулационог плана "Малта 1" предвиђа 16 нових зграда – уз школу и уске улице које су већ преоптерећене. Родитељи страхују да ће пут до школе постати свакодневни ризик, а насеље транзитна рута за стотине нових аутомобила.
"Становници и комшије су прво биле шокиране да сазнамо да се тако нешто планира. Једна од ствари која се нама овдје највише мота по глави јесте безбједност становника па чак и тих нових који би дошли да живе овдје у тим бетонским блоковима. Росуље су трусно подручје. Послије земљотреса који је био у Бањалуци рађене су сеизмолошке карте које су показале да су једна од највећих расцјепа управо у Росуљама. С тим циљем неко је ово насеље планирао за породично становање", рекао је Владимир Вранчић, мјештанин насеља Росуље.
Градски оци увјеравају да нема журбе и да је процедура редовна. План је, кажу, на јавном увиду до 28. децембра управо да би грађани могли да реагују.
"То је једна сасвим нормална процедура гдје су људи у овом случају из ова два насеља у мало већем броју изразило незадовољство планским рјешењима. Ми смо и сједили с тим људима из Обилићева. Имали смо три састанка, бићемо присутни и на јавној расправи. Не видим разлога да се око тога подижу страсти и подиже нека фама", рекао је Вук Вишекруна,начелник Одјељења за просторно уређење града Бања Лука.
"Ја позивам грађане Мејдана и Росуља и све грађане Бањалуке да ако имају сумње у регуларну процедуре доношења или неке недоумице да се обрати Министарству. Министарство по важећем Закону, без обзира што није надлежан за доношење има модалитете како да заштити грађане", рекао је Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Бањалука годинама ради измјене регулационих планова без новог Урбанистичког плана. Годинама су усвајане десетина регулационих планова, а грађанске иницијативе тврде да се град кроји парцијално, блок по блок – без слике цјелине. И зато Бањалучани данас не траже чудо. Траже логику. Траже да нова градња значи и нову инфраструктуру, да парк није "неизграђено земљиште", да игралиште није "празна парцела", и да вртић није паркинг.петиција са хиљаду потписа није само папир. То је знак да су се комшије усагласиле и организовале да пруже отпор прије него што багери дођу.
