Поново удар на џепове родитеља у Бањалуци: Нови стрес

Извор:

АТВ

16.12.2025

18:12

Поново удар на џепове родитеља у Бањалуци: Нови стрес
Фото: Unsplash

Поново поскупљују вртићи, бићу приморана да тражим повољнији, али то је нови стрес за дијете, пожалила се огорчена мајка из Бањалуке.

Да су поскупљења поново актуелна потврђују и у предшколској установи “Клуб Маленац”, гдје ће од Нове године родитељи боравак дјетета плаћати 540 марака.

Хроника

Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

“Како су повећане плате у јавном вртићу, тако и ми у приватним морамо чувати васпитаче. Тако да смо приморани са 480 КМ поскупити на 540 КМ. Разлог поскупљења је и подизање минималца, које утиче на помоћне раднике које имамо у вртићу. Храна је све скупља, струја такође – па вјерујте ни са новом цијеном, не знам колико ћемо све постићи”, објашњава директор ПУ “Клуб Маленац” Жана Ловре за локални БЛ портал.

Ловре признаје да родитељима није свеједно због корекције цијене, али и да су свјесни трошкова вртића.

“Вјерујте да приватни вртићи једва опстају. Тешко је прилагодити цијену свим другим поскупљењима која све прате”, истиче Ловре.

lepa lukic sc yt

Сцена

Лепа Лукић проговорила о свом пороку: ''Не коцкам, него се забављам''

Прије шест мјесеци цијене су кориговали и други приватни вртићи, међу којима је и “Анђео”.

Како објашњава Нина Тахировић, једна од мајки, корекција цијене родитеље и не чуди, али талас поскупљења у ове четири године као да не престаје.

“Прије четири године сам дијете уписала у вртић, када је просјечна цијена била 250 марака, а ево сад је 530 марака. Опет, дијете се навикло и шта бих”, са уздахом закључује Нина.

