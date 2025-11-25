Logo
Large banner

Украјина пристала на мировни споразум: Огласио се амерички званичник

Извор:

Мондо.рс

25.11.2025

15:04

Коментари:

1
Украјина пристала на мировни споразум: Огласио се амерички званичник
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички званичник је изјавио за Си-би-ес Њуз да је украјинска влада "пристала на мировни споразум" који је посредовала Трампова администрација како би се зауставио скоро четворогодишњи рат.

Амерички званичник и украјински савјетник за националну безбедност Рустем Умеров рекли су да је постигнут заједнички договор о предлогу, а да детаљи тек треба да се разраде, преноси Си-би-ес њуз.

Умеров је изразио оптимизам да би украјински председник Володимир Зеленски могао да отпутује у Вашингтон прије краја новембра како би финализовао споразум.

bijela kuca pixabay

Свијет

Бијела кућа: Трамп је оптимиста у погледу мировног споразума за Украјину

"Украјинци су пристали на мировни споразум", рекао је амерички званичник за Си-би-ес суз и додао:

"Постоје неки мањи детаљи које треба ријешити, али су пристали на мировни споразум."

Ово долази након извештаја да су се амерички и руски званичници, укључујући секретара америчке војске Дена Дрискола, данас састајали на разговорима у Абу Дабију.

ukrajina sad sastanak svajcarska

Свијет

Кијев: Амерички мировни приједлог значајно измијењен

Подсјетимо, Вашингтон је прошле недјеље послао Кијеву свој почетни мировни план од 28 тачака,прије него што су званичници обје земље саставили контрапредлог на кризним преговорима у Женеви током викенда.

Европски савезници, који су изнијели свој контрапредлог плану од 28 тачака, убрзано су организовали низ састанака посљедњих дана у настојању да прате корак са преговорима.

(Мондо)

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Володимир Зеленски

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Издата потјерница за бившим сарадником Зеленског

Свијет

Издата потјерница за бившим сарадником Зеленског

4 д

0
Медведев одговорио Зеленском: Крвави кијевски кловн

Свијет

Медведев одговорио Зеленском: Крвави кијевски кловн

5 д

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Страшан шамар Трампа Зеленском: Свакако ћете изгубити дио територије

5 д

0
Драматично обраћање Зеленског: Тежак избор пред нама

Свијет

Драматично обраћање Зеленског: Тежак избор пред нама

5 д

0

Више из рубрике

Приведен четврти осумњичени за крађу у Лувру

Свијет

Приведен четврти осумњичени за крађу у Лувру

2 д

0
Украјина прихватила услове америчког мировног плана?

Свијет

Украјина прихватила услове америчког мировног плана?

2 д

0
Велики пожар у Лондону након експлозије

Свијет

Након експлозије услиједио хорор: 150 ватрогасаца покушава да угаси пожар

2 д

0
Супружници пљачкали паркинг аутомате - постали милионери

Свијет

Супружници пљачкали паркинг аутомате - постали милионери

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

Хакери напали Опен АИ

15

07

Ова опака болест почиње тихо, годинама прије појаве првих симптома и болова у зглобовима

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner