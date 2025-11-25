Украјина пристала на мировни споразум: Огласио се амерички званичник

Извор:
Амерички званичник је изјавио за Си-би-ес Њуз да је украјинска влада "пристала на мировни споразум" који је посредовала Трампова администрација како би се зауставио скоро четворогодишњи рат.
Амерички званичник и украјински савјетник за националну безбедност Рустем Умеров рекли су да је постигнут заједнички договор о предлогу, а да детаљи тек треба да се разраде, преноси Си-би-ес њуз.
Умеров је изразио оптимизам да би украјински председник Володимир Зеленски могао да отпутује у Вашингтон прије краја новембра како би финализовао споразум.
"Украјинци су пристали на мировни споразум", рекао је амерички званичник за Си-би-ес суз и додао:
"Постоје неки мањи детаљи које треба ријешити, али су пристали на мировни споразум."
Ово долази након извештаја да су се амерички и руски званичници, укључујући секретара америчке војске Дена Дрискола, данас састајали на разговорима у Абу Дабију.
Подсјетимо, Вашингтон је прошле недјеље послао Кијеву свој почетни мировни план од 28 тачака,прије него што су званичници обје земље саставили контрапредлог на кризним преговорима у Женеви током викенда.
Европски савезници, који су изнијели свој контрапредлог плану од 28 тачака, убрзано су организовали низ састанака посљедњих дана у настојању да прате корак са преговорима.
