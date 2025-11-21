Logo
Драматично обраћање Зеленског: Тежак избор пред нама

Извор:

Агенције

21.11.2025

17:29

Украјински предсједник Володимир Зеленски се управо обратио Украјинцима у видео поруци, упозоравајући да се земља суочава са једним од најкритичнијих тренутака од почетка сукоба.

Говорио је о изузетно снажном политичком и дипломатском притиску Сједињених Држава и тешким одлукама које Кијев мора да донесе у наредним недјељама.

Тежак избор за Украјину

"Сада доживљавамо један од најтежих тренутака у нашој историји. Управо сада, Украјина ће можда морати да направи изузетно тежак избор: или губитак достојанства, или ризик од губитка кључног партнера. Или тежак план од 28 тачака, или изузетно оштра зима, најсуровија, и даљи ризици пред нама. Живот без слободе, достојанства и правде, и принуда да вјерујемо некоме ко нас је већ два пута напао. Чекаће наш одговор".

cow-krava-18092025

Свијет

Брод са више од 3.000 крава мистериозно нестао са радара

"Притисак на Украјину тренутно је међу најтежима икада“, рекао је Зеленски.

У свом десетоминутном обраћању нацији, Зеленски је упозорио да би Украјина могла да се суочи са "веома тешким избором: или да изгуби своје достојанство, или ризикује да изгуби кључног партнера“, очигледна референца на САД, које наводно врше притисак на Украјину да прихвати план за окончање сукоба са Русијом, преноси ББЦ.

Украјински предсједник такође каже да је "данас један од најтежих тренутака у историји“.

Потрага за ркешењима

"Конструктивна потрага за рјешењима биће спроведена са Сједињеним Државама. Изнијећу аргументе, убјеђиваћу и нудити алтернативе, али нећемо дати непријатељу никакав разлог да каже да Украјина није спремна за мир“, нагласио је украјински предсједник.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Република Српска бира слободу

"Наравно, ми смо направљени од челика, али чак и најјачи метал може на крају попустити“, рекао је Зеленски.

"Морамо се сабрати, доћи до разума, зауставити међусобне сукобе и токсичне препирке. Држава мора дјеловати као јединствен ентитет. Не смијемо изгубити из вида ко је наш прави непријатељ“, рекао је.

Осврнуо се и на почетак сукоба у Украјини.

"Нисмо издали Украјину тада и нећемо је издати сада. Знам да је народ уз мене“, рекао је Зеленски.

"Сљедећа недјеља ће бити тешка. Биће много притиска – политичког и информативног, како би се покушало да нас подијеле и дестабилизују“, рекао је Зеленски.

Русија

Украјина

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Володимир Зеленски

