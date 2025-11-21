Затвореник побјегао из болнице након операције

Извор:
Затвореник Кевин А. (24), који је био у притвору због преваре, побјегао је из болнице у Винер Нојштату након операције слијепог цријева, пренијели су данас аустријски медији.
Током бјекства савладао је једног од двојице затворских чувара који су га чували, пише Хојте.
Према наводима медија, А. је оборио судског службеника на земљу док је ишао у тоалет и побјегао.
Против Кевина А. воде се истраге због преваре, као и због сумње на чланство у криминалној организацији.
