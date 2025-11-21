Logo
Затвореник побјегао из болнице након операције

Извор:

Агенције

21.11.2025

16:27

Фото: Pexels

Затвореник Кевин А. (24), који је био у притвору због преваре, побјегао је из болнице у Винер Нојштату након операције слијепог цријева, пренијели су данас аустријски медији.

Током бјекства савладао је једног од двојице затворских чувара који су га чували, пише Хојте.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Занимљивости

Дворење славе је један од најбитнијих обичаја, сваки прави домаћин мора да га испоштује

Према наводима медија, А. је оборио судског службеника на земљу док је ишао у тоалет и побјегао.

Против Кевина А. воде се истраге због преваре, као и због сумње на чланство у криминалној организацији.

