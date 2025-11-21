Сахранили баку, када су дошли кући добили добили језив позив

Извор:
Курир
21.11.2025
15:54
У Ферари је сахрањена 86-годишња жена, али без њеног тела, ковчег је спуштен у гроб, док је преминула и даље лежала у хладњачи болнице у Лагосанту.
Шокантна грешка откривена је тек данима након церемоније, када је болница контактирала погребну службу тражећи информацију када ће тело бити преузето. Тиме је откривен читав низ пропуста, а случај је одмах пријављен тужилаштву.
Породица је 10. новембра 2025. присуствовала сахрани увјерена да је тијело већ пребачено и спремно за укоп. Међутим, из болнице је касније стигао допис да се тијело и даље налази у хладњачи и да није јасно када ће бити преузето. Тада су испливале прве сумње: да ли је ковчег био потпуно празан или, још горе, припадао другој особи?
Према почетној интерној реконструкцији, градска погребна служба Амсеф ангажовала је приватну фирму да превезе ковчег до болнице. Он је стигао већ затворен, а запослени Амсефа су, вјерујући да је све обављено, ковчег херметички запечатили и спровели сахрану без икакве додатне провјере. Тек послије комуникације са болницом откривена је озбиљна дискрепанција између садржаја ковчега и стварног положаја тијела.
Да би се отклониле све дилеме, наређена је ексхумација. Потврда је стигла брзо, ковчег је заиста био празан. Амсеф је одмах обавестио породицу и детаљно објаснио шта се догодило, уз поштовање њихове молбе за поверљиво поступање. Породица је, природно, остала у шоку.
Погребна служба је покренула интерну истрагу и поднела званичну пријаву тужилаштву како би случај био потпуно расветљен. Уколико се утврди одговорност запослених, Амсеф наводи да ће бити спроведене дисциплинске мере у складу са прописима.
Адвокат породице, Мичеле Чаћја, поручио је да је циљ да се случај што прије ријеши: „Желимо да се ова прича брзо затвори, како би госпођа напокон добила достојанствен укоп.“
