Иза решетака двојица осумњичених за силовање дјечака у Тузли

Општински суд Тузла је јуче, на приједлог Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, одредио мјеру притвора за два мушкарца, једног четрдесеттрогодишњака и једног четрдестједногодишњака из Тузле, због постојања основане сумње да су на штету тринаестогодишњег дјечака из Тузле починили кривично дјело полни однос с дјететом из члана 207. Кривичног закона ФБиХ.
У складу са одредбама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку ФБиХ, и у интересу заштите оштећеног дјетета, нисмо у могућности објављивати било какве детаље везане за овај предмет.
