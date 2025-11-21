Logo
Биткоин у паду, инвеститори распродају ризичну имовину

Извор:

Танјуг

21.11.2025

15:50

Фото: pexels/David McBee

Вриједност биткоина је данас у 15.00 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс пала за 8,16 одсто на 73.068,37 евра, што представља седмомјесечни минимум.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 109,11 милијарди евра, што је знатно више него јуче и указује на распродају ризичне имовине, укључујући криптовалуте, због забринутости око могуће прецењености акција технолошких компанија, преноси Коиндеск.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 14 у категорији "екстрeмни страх", што је незнатно побољшање у односу на јуче када је био на нивоу 11 у истој категорији.

Вриједност итиријума (ETH) пала је за 8,46 одсто на 2.391,25 евра, а вриједност бајненс коина (BNB) за 8,48 одсто на 715,73 евра.

Криптовалута солана (SOL) пала је за 9,61 одсто на 110,55 евра, а авалaнш (AVAX) за 8,62 одсто на 11,42 евра.

Телеграмова криптовалута тонкоин (TON) данас се продаје за 1,33 евра, што је за 10,86 одсто мање него јуче.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.

Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте HFT, ALLO и NMR.

Таг:

