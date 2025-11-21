Бањалучанка моли за помоћ: Јесте ли видјели овог преслатког цукицу?

Аутор:Стеван Лулић
21.11.2025
15:41
Коментари:0
Редакцији АТВ јавила се једна Бањалучанка која је замолила суграђане да јој помогну у потрази за њеним цукицом који се изгубио.
Како је рекла цуко се одазива на име Флопи, а суграђане је замолила да је одмах позову уколико га виде.
"Молим вас, ако га неко види нека га задржи и позове на број: 065 936 827", рекла је ова Бањалучанка за АТВ и додала:
"Долазим одмах по њега. Одазива се на Флопи. Јако је умиљат Нови Борик, Чесма, Старцевица".
Она је објаснила да је Флопи нестао након што се уплашио послије саобраћајне незгоде.
