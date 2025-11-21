Logo
Бањалучанка моли за помоћ: Јесте ли видјели овог преслатког цукицу?

Аутор:

Стеван Лулић

21.11.2025

15:41

Нестали цуко Флопи
Фото: Уступљена фотографија

Редакцији АТВ јавила се једна Бањалучанка која је замолила суграђане да јој помогну у потрази за њеним цукицом који се изгубио.

Како је рекла цуко се одазива на име Флопи, а суграђане је замолила да је одмах позову уколико га виде.

"Молим вас, ако га неко види нека га задржи и позове на број: 065 936 827", рекла је ова Бањалучанка за АТВ и додала:

"Долазим одмах по њега. Одазива се на Флопи. Јако је умиљат Нови Борик, Чесма, Старцевица".

Она је објаснила да је Флопи нестао након што се уплашио послије саобраћајне незгоде.

