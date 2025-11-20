Званичници Српске положили вијенце: Обиљежавање 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

Извор:
АТВ
20.11.2025
11:23
Коментари:0
Код споменика бану Врбаске бановине Светиславу Милосављевићу данас су положени вијенци и цвијеће поводом обиљежавања Дана побједе у Првом свјетском рату и уласка српске војске у Бањалуку 1918. године.
Вијенце су положили предсједник СНСД-а Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, премијер Саво Минић и министри у Влади Српске, те генерални конзул Србије у Бањалуци Милош Вујић.
Цвијеће су положили представници бањалучког Удружења потомака и поштовалаца ратних добровољаца 1912-1918. године, те представници удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Прије полагања вијенаца, Господском улицом прошао је дефиле младића у униформама српске војске из Првог свјетског рата са српским заставама.
Обиљежавање овог значајног историјског датума организују одбори влада Републике Српске и Србије за његовање традиција ослободилачких ратова.
Српска војска ушла је у Бањалуку 21. новембра 1918. и донијела крај четрдесетгодишњој аустроугарској управи и слободу народу.
