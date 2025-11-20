Данас обиљежавање 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

Извор:
У Бањалуци ће данас бити обиљежено 107 година од уласка српске војске у град и Дана побједе у Првом свјетском рату.
Обиљежавању ће присуствовати предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и предсједник Владе Саво Минић. Програм почиње у 10.00 часова окупљањем учесника свечаног дефилеа на бањалучком Тргу Крајине, док ће у 10.30 часова у Храму Христа Спаситеља бити служен парастос за све страдале српске и црногорске војнике и цивиле у Првом свјетском рату.
Од 10.40 до 10.50 часова биће одржан свечани дефиле од Трга Крајине кроз Господску улицу до споменика бану Светиславу Милосављевићу гдје је у 11.00 часова предвиђено полагање вијенаца и цвијећа, док је у 11.20 часова у порти Храма Христа Спаситеља предвиђено обраћања званичника и умјетнички програм.
Српска војска је 21. новембра 1918. године званично ушла у Бањалуку, чиме је, након четрдесетогодишње аустроугарске управе, поново успостављена слобода на овим просторима.
У Првом свјетском рату страдало је више од 15 милиона људи, док је више од 20 милиона рањено.
Република Српска
Додик: Дејтонски споразум је срушен с циљем унитаризације БиХ
Међу свим зараћеним странама, Србија је поднијела једну од најтежих жртава - скоро трећина становништва је нестала у ратном вихору, а више од половине мушке популације између 18 и 55 година није дочекало крај рата.
Пробој Солунског фронта 15. септембра 1918. године означио је стратешки прелом који је довео до капитулације Бугарске, Турске и коначног распада Аустроугарске.
Српска војска, након славних побједа, ушла је 1. новембра у Београд и ослободила цијелу Србију.
Обиљежавање овог историјског догађаја организују одбори за његовање традиције ослободилачких ратова влада Републике Српске и Србије.
