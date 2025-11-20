Logo
МУП Српске организује низ свечаности поводом Аранђеловдана

20.11.2025

07:25

Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

МУП Републике Српске поводом Аранђеловдана организује свечаност у Административном центру у Бањалуци, гдје ће директорима полиције од оснивања МУП-а бити уручене официрске сабље.

Полицијске управе широм Српске данас обиљежавају крсну славу парастосима и полагањем цвијећа.

У Приједору ће бити откривена спомен-плоча страдалим полицајцима, а обиљежавање се одржава и у Градишци, Мркоњић Граду, Добоју и Бијељини.

Крсна слава МУП-а Српске биће обиљежена и у Градишци, Мркоњић Граду, Добоју и Бијељини.

