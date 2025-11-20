МУП Српске организује низ свечаности поводом Аранђеловдана

20.11.2025
07:25
Коментари:0
МУП Републике Српске поводом Аранђеловдана организује свечаност у Административном центру у Бањалуци, гдје ће директорима полиције од оснивања МУП-а бити уручене официрске сабље.
Полицијске управе широм Српске данас обиљежавају крсну славу парастосима и полагањем цвијећа.
У Приједору ће бити откривена спомен-плоча страдалим полицајцима, а обиљежавање се одржава и у Градишци, Мркоњић Граду, Добоју и Бијељини.
Крсна слава МУП-а Српске биће обиљежена и у Градишци, Мркоњић Граду, Добоју и Бијељини.
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
17 ч0
Друштво
18 ч0
Најновије
Најчитаније
11
12
10
58
10
48
10
18
10
10
Тренутно на програму