Зашто се баш на Аранђеловдан највише вјенчава: Дан када се добија посебан благослов

19.11.2025
Аранђеловдан, празник посвећен Светом архангелу Михаилу, једном од најпоштованијих небеских заштитника у православљу, одувијек је носио посебну енергију.
Свети архангел Михаило важи за чувара дома, породице и сваког новог почетка. Зато не чуди што се кроз генерације веровало да је баш овај дан идеалан за вјенчања. Људи га памте по великој светковини, окупљању породице и осјећају заштите, али и по томе што је један од најпожељнијих датума за почетак брака.
У основи приче налази се арханђел Михаило, небески војвода и заштитник дома. Његова симболика одувијек се повезивала са снагом, храброшћу и борбом против свега што нарушава мир у кући. Када пар изабере Аранђеловдан за вјенчање, они заправо бирају благослов који, према народном предању, "стаје над дом и води га кроз добро и лоше".
У традиционалним заједницама, посебно у централној и западној Србији, вјеровало се да Михаило штити тек формирану породицу од неслоге и спољног зла. Зато су се младенци често одлучивали за 21. новембар као дан који доноси снагу, стабилност и сигурност, савршену симболику за почетак брака.
Аранђеловдан је и вријеме када се завршава циклус јесени и улази у период зимских празника. Тај прелаз, у народним веровањима, одувијек је представљао тренутак када се кућа "затвара", окупља породица и припрема за дугу зиму. Зато се вјеровало да је сваки нови дом основан у овом периоду посебно чуван.
Занимљиво је и то да се за Аранђеловдан, за разлику од многих других слава, не припрема жито. Вјерује се да арханђели не умиру, па се овај празник не обиљежава као успомена, већ као жива заштита.
Управо тај мотив вјечне будности и снаге био је разлог због којег су се младенци осјећали сигурно да баш тада кроче у нови живот.
Данас, далеко од старих обичаја, парови често бирају овај датум из практичних разлога, али симболика остаје иста. Аранђеловдан и даље носи енергију новог почетка, осјећај дома који се тек гради и благослова који прати заједницу коју двоје људи стварају.
