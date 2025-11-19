Logo
Млади Мjесец у Шкорпији: Ево који знакови очекују велике промјене

19.11.2025

16:30

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Ово је идеално вријеме за рјешавање проблема, било да се ради о финансијама или личним односима, а сазнајте шта очекује сваки хороскопски знак.

Млади Мјесец у Шкорпији: Интензивна енергија и истине

Предстојећи млади Мјесец у Шкорпији доноси интензивну енергију која нас подстиче на суочавање с истинама које смо избјегавали. Овај моћни лунарни догађај свој врхунац достиже 19. новембра у 22:47 по пацифичком времену (што је 20. студеног у 7:47 ујутро по средњеевропском времену).

Познати астролог Кајл Томас објашњава: "Млади Мјесец не само да доноси нешто свјеже и ново у наше животе, већ нам пружа прилику да свјесно искористимо његову енергију за изградњу нових образаца и планова".

Будући да се овај млади Мјесец налази у воденом знаку Шкорпије, његов утицај биће најснажнији на подручјима интимности, сексуалности, заједничких ресурса и улагања.

Финансије и лични односи: Вријеме за рјешавање проблема

"Млади Мјесец у Шкорпији усмјерава нашу пажњу на начин на који дијелимо ресурсе с другим људима", појашњава Томас. "Кључно је успоставити равнотежу између онога што дајемо и онога што примамо. Пружа нам се прилика да исправимо све неравнотеже." Ово је идеално вријеме за рјешавање проблема, било да се ради о финансијама или личним односима.

Неочекивани изазови и промјене

Томас упозорава да овај млади Мјесец доноси и неке компликоване астролошке аспекте.

"Млад Мјесец је у коњункцији с Меркуром, што нам може помоћи у усклађивању мисли и осјећаја", каже он, што значи да ћемо имати снажну потребу за комуникацијом и повезивањем. Међутим, Уран ће бити у егзактној опозицији с младим Мјесецом, што може донијети шокантне вијести, неочекиване изазове или чак незгоде, терајући нас на брзе промјене у недјељама које долазе.

Лични и професионални раст: Искористите прилике

Ипак, млад Мјесец је такође у повољном астролошком аспекту (великом воденом тригону) са Сатурном и Нептуном у Рибама те Јупитером у Раку.

"Ово ствара изванредне прилике за лични и професионални раст", истиче Томас. То значи да, упркос могућим изненађењима, можете осјетити како се приближавате остварењу својих најдубљих жеља. "Било би корисно ослонити се на саосјећање, емоције, интуицију и великодушност", савјетује. У наставку прочитајте како ће млад Мјесец у Шкорпији утицати на ваш хороскопски знак.

Утицај на сваки хороскопски знак

Ован

Вријеме је да преиспитате своје најважније односе. "Како млад Мјесец енергизује ваш сектор заједничких ресурса и интимности, могли бисте преговарати о новом начину функционисања у партнерству", објашњава Томас. У овом периоду могли бисте да дођете и до додатног извора прихода.

Бик

За вас је све у знаку партнерства. Према Томасу, како се млад Мјесец изједначава с вашим пољем односа, могли бисте да донесете одлуку о заједничком животу, дугорочном обећању или, пак, о раскиду везе. Тимски рад и сарадња доносе вам велике користи.

Близанци

Припремите се на гужву. Томас објашњава да млад Мјесец пали ваш сектор продуктивности, па очекујте лавину активности у својој свакодневној рутини. Потрудите се сада да успоставите најбољу могућу равнотежу између пословног и приватног живота. Ово је такође сјајно вријеме за тражење новог посла или преузимање важних пројеката.

Рак

Романтика је дефинитивно у ваздуху. Док вам се млад Мјесец прекрасно осмјехује, припремите се на пламен у свом срцу. Томас истиче да ће вам изласци, удварање, забава, хобији и креативност бити на првом мјесту. Ово назива "једним од најзначајнијих периода у години" за слободне Ракове. Заузети могу поново да распламсају старе страсти.

Лав

Удобно се смјестите. Вријеме је да се угнијездите код куће. Томас појашњава да млад Мјесец енергизује ваше поље породице и дома, па бисте могли да се преселите или преуредите свој животни простор. Могуће је да ћете више времена проводити с породицом или помоћи неком од чланова.

Дјевица

Ово је одлично вријеме за вашу креативност. Млад Мјесец ће да подстакне ваш сектор комуникације и учења. Томас каже да не само да ћете моћи да преузмете важне иницијативе у писању, говору или маркетингу, већ ћете имати страствену визију коју желите да подијелите са свијетом. Могли бисте да се одлучите и на кратко путовање.

Вага

Новац вам је увијек у фокусу, али Томас каже: "Надолазећи млад Мјесец могао би још више да вас мотивише!". Могућа је понуда за нови посао, повишица, додатни посао или нови клијент. Фокусирајте се на финансије и размислите како можете да изградите веће богатство у години која долази.

Шкорпија

Ово је ваше вријеме! Како млад Мјесец пада у ваш знак, отварају вам се врата за остварење ваших највећих личних циљева и жеља, објашњава Томас. Размислите о обрасцима које желите да изградите у наредној години и крените према њима одмах. Свемир ради у вашу корист.

Стријелац

Томас савјетује да успорите током овог младог Мјесеца. Вријеме је за опуштање, самоћу и угађање себи. Осјећаћете се помало исцрпљено, па ћете жељети да се повучете и напуните батерије. Немојте се форсирати – препустите се и пратите ток. Ово је сјајно вријеме за сањарење и бригу о менталном здрављу.

Јарац

Вријеме је да заблистате! Према Томасу, млад Мјесец уноси живост у ваш друштвени живот, па ћете једва чекати свима да покажете колико сте привлачни и популарни. Умрежавање, посећивање догађаја или чак онлајн упознавање сада су вам изузетно срећни, зато се повежите с људима и забавите.

Водолија

Посегните за сљедећом великом прекретницом. Млад Мјесец обасјава врхунац вашег неба, па ћете, како каже Томас, бити фокусирани на своје амбиције и каријеру. У овом периоду могла би да се појави понуда за унапређење или нови посао. Могли бисте да будете и награђени за добро обављен посао.

Рибе

Вријеме је да отворите свој ум. Како млад Мјесец енергизује вашу зону ширења, осјећаћете се спремнима да истражите све што живот нуди, истиче Томас. Неки од вас могли би да се одлуче на путовање или повратак образовању. Такође, могли бисте да осјетите појачану духовну повезаност, преноси Б92.

Хороскоп

астрологија

