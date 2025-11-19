Генерисани видео насмијао многе: Мачка свира инструменте и нервира власницу

19.11.2025
07:29
Употреба алатки вјештачке интелигенције не мора нужно бити мрачна. Генерисани снимак мачке која свира инструменте и омета власницу добио је скоро 800.000 лајкова.
Видео који приказује мачку која разиграно свира инструменте попут виолине, гајди и бубњева на веранди, док је фрустрирана жена грди да престане са буком насмијао је милионе људи.
Употреба генерисаних видео снимака често је предмет осуда, али овај видео насмијао је многе без икаквих осуда.
Тренутно на програму