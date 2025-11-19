Logo
Генерисани видео насмијао многе: Мачка свира инструменте и нервира власницу

19.11.2025

07:29

Коментари:

0
Генерисани видео насмијао многе: Мачка свира инструменте и нервира власницу
Фото: Printscreen/TikTok

Употреба алатки вјештачке интелигенције не мора нужно бити мрачна. Генерисани снимак мачке која свира инструменте и омета власницу добио је скоро 800.000 лајкова.

Видео који приказује мачку која разиграно свира инструменте попут виолине, гајди и бубњева на веранди, док је фрустрирана жена грди да престане са буком насмијао је милионе људи.

Употреба генерисаних видео снимака често је предмет осуда, али овај видео насмијао је многе без икаквих осуда.

