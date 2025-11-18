Непалац радио у чистоћи на Балкану: Вратио се кући као богаташ, погледајте дочек

Извор:
Слободна Далмација
18.11.2025
15:44
Коментари:0
Снимак повратка Непалца у родни крај преплавио је интернет.
Непалац, који ради у дубровачкој "Чистоћи", одлучио је да изненади своје мјештане у великом стилу.
По повратку у село, унајмио је хеликоптер који је спустио његову породицу и њега на пространу ливаду крај дома.
Овај призор одмах је привукао пажњу мјештана. Дјеца су трчала око хеликоптера, сви су непрестано снимали телефонима, а он је скромно и тихо изашао из хеликоптера, са осмијехом на лицу.
За овај петоминутни спектакл издвојио је око 800 евра, што је скоро цијела његова мјесечна плата у Дубровнику, преноси "Слободна Далмација".
За многе Непалце који раде у Хрватској, суочени с тешким физичким пословима, скромним зарадама и предрасудама, овакав повратак у домовину има посебно значење - прилику да покажу породици и селу да је труд вриједан.
