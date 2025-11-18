Logo
Непалац радио у чистоћи на Балкану: Вратио се кући као богаташ, погледајте дочек

Слободна Далмација

18.11.2025

15:44

0
Непалац се вратио кући у великом стилу
Фото: Screenshot / YouTube

Снимак повратка Непалца у родни крај преплавио је интернет.

Непалац, који ради у дубровачкој "Чистоћи", одлучио је да изненади своје мјештане у великом стилу.

Посао

Занимљивости

Људи рођени у овом знаку су најбољи шефови

По повратку у село, унајмио је хеликоптер који је спустио његову породицу и њега на пространу ливаду крај дома.

Овај призор одмах је привукао пажњу мјештана. Дјеца су трчала око хеликоптера, сви су непрестано снимали телефонима, а он је скромно и тихо изашао из хеликоптера, са осмијехом на лицу.

За овај петоминутни спектакл издвојио је око 800 евра, што је скоро цијела његова мјесечна плата у Дубровнику, преноси "Слободна Далмација".

Avion

Свијет

Најео се печурки па умало срушио авион са 80 људи

За многе Непалце који раде у Хрватској, суочени с тешким физичким пословима, скромним зарадама и предрасудама, овакав повратак у домовину има посебно значење - прилику да покажу породици и селу да је труд вриједан.

Nepal

Дубровник

