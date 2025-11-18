Logo
Да ли се за Аранђеловдан спрема славско жито?

18.11.2025

Аранђеловдан, који се обиљежава у петак 21. новембра, један је од најважнијих православних празника. За овај дан везују се бројни обичаји, међутим, прате га и бројне недоумице, као што је, на примјер, да ли се на Аранђеловдан спрема жито.

Свети Архангел Михаило, коме је и посвећен Аранђеловдан, сматра се живим свецем, па због тога многи вјерници сматрају да се за овај празник не спрема славско жито. Да ли је заиста тако?

Жито се не спрема за свете који су умрли, већ како се у самој молитви за освећење кољива свештеник моли, да се кољиво приноси у славу Бога, "у част и спомен светог (изговара се име славе породице), и у помен оних који умријеше у благочестивој вјери". Ово је најбитнији дио молитве у којој се открива смисао припремања кољива за Крсну славу. Крсна слава са славским колачем и кољивом се приноси Бога ради и у част крсног светога као заштитника породице.

Кувана пшеница није симбол смрти, већ живота оних који су живјели и који сада живе у вјери са Богом и својом Крсном славом. Истина је, такође, да су сви свеци живи, јер у Богу нико не може бити мртав – Бог је Бог живих, а не мртвих.

Погрешна пракса је вјероватно настала усљед чињенице да се жито спрема и за парастосе упокојеним ближњима. У оба случаја, жито представља жртву Богу и симболизује православну вјеру у опште васкрсење.

Та жртва се приноси Богу у име оног светитеља или упокојеног чије се име спомиње тога дана, или тог парастоса. Да ли је ријеч о светитељу који је живио, па се упокојио, или никада није прошао кроз биолошку смрт, попут Арханђела Михаила или Светог Илије, не прави никакву разлику у погледу жртава које се приносе Богу (славски колач, жито и вино).

