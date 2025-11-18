Logo
Почиње ретроградни Меркур у Стријелцу: Овај знак ће се суочити са посебним изазовима

18.11.2025

07:33

Почиње ретроградни Меркур у Стријелцу: Овај знак ће се суочити са посебним изазовима
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Почео је озлоглашени транзит, ретроградни Меркур, и трајаће до 29. новембра. Биће најприје у знаку Стријелца до 18. новембра, а онда прелази у знак Шкорпије.

Меркур, планета комуникације, интелекта, путовања и технологије, три до четири пута годишње креће се уназад, односно ретроградни ходом са Земљине перспективе.

Није негативан сам по себи, већ позива на рефлексију и опомиње да треба завршити започето. Ипак, доноси и изазове од кашњења у саобраћају, техничких кварова и изгубљених порука до неспоразума у комуникацији и враћања старих тема или људи из прошлости.​

Ретроградни Меркур у Стријелцу може довести до тога да кажемо превише, па чак и да откривањем одређених детаља изазовемо раскид емотивне везе или да обећамо оно што не можемо да испунимо.

Док је у Стријелцу, могао би бити претјерано гласан и нестрпљив, у Шкорпији постаје интензиван, дубок и окренут тајнама. Овај период подстиче дубљу интроспекцију, али и суочавање с оним што смо покушали да сакријемо или потиснемо, пише Жена Блиц.

Како ретроградни Меркур утиче на Стријелца

Ретроградни Меркур у Стријелцу дјелује попут огледала које показује све што су припадници овог знака потискивали или одлагали. Меркур је нема лак задатак у овом знаку. Планета која воли да прикупља информације и копа по детаљима сада мора радити кроз знак који преферира ширу слику и велике идеје.​

На послу могу настати застоји и проблеми са документима, путовања се могу одложити, комуникација постати извор фрустрације. У љубави све ће између искрености и претјеране отворености – Стријелчева склоност ка директном изражавању сада може изазвати сукобе или открити истине које би било боље задржати за себе. Ово је вријеме за провјеру унутрашњег компаса запитајте се – осјећате ли се на правом путу?

