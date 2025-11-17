Три хороскопска знака ове седмице чека финансијски успјех

17.11.2025
Три хороскопска знака привући ће велики финансијски успјех од 17. до 23. новембра.
Иако се промјена неће догодити одмах, поготово ако је економија хаотична, и даље можете усмјерити своју финансијску ситуацију у позитивном смјеру.
Успркос томе што је сезона ретроградног Меркура још у току, ова седмица доноси прилике за нове почетке, посебно у начину на који управљате финансијама.
Кључан дан биће четвртак 20. новембар, када млади Мјесец у Шкорпији доноси енергију истине и интуиције. Ово је почетак финансијског преокрета, али потребно је бити спреман вратити се корак унатраг како бисте могли напредовати, пише Your Tango.
Ваге, вријеме је да уложите у осигурање своју финансијску будућност. У четвртак, 20. новембра, млади Мјесец у Шкорпији потиче дубоку прилику за изградњу вашег богатства.
Иако ова енергија представља нови почетак, Меркур је ретроградан до краја новембра, стога је важно обратити посебну пажњу на свој буџет и сва улагања.
Судбина вас усмјерава да реструктуришете своју потрошњу како бисте, када стигне нова финансијска прилика, били у позицији да је искористите.
Кључни дио вашег раста током протекле године вртио се око постизања независности, а финансијска стабилност основа је свега. Она мијења начин на који се представљате, како професионално тако и приватно.
Рибе, допустите другима да вам помогну. Сезона Стријелца, која почиње у петак, 21. новембра, доноси наду и његујућу енергију.
Посљедњих неколико мјесеци вјеројатно сте осјећали велик финансијски терет и имали утисак да све морате сами. Иако је тај период ојачао ваше самопоуздање, ускоро слиједи промјена.
Уласком Сунца у Стријелца почећете примати прилике везане уз нове финансијске могућности, било кроз каријеру, додатни посао или претходна улагања.
Осим тога, овај транзит може донијети помоћ пријатеља или члана породице, који ће вам поклонити новац, што ће вам омогућити да побољшате своје финансије.
Шкорпије фокусирајте се на нове начине зараде. Почетак сезоне Стријелца у петак, 21. новембра, доноси вам огромну прилику за изградњу богатства, пошто овај знак утиче на ваше поље новца и самопоштовања.
Сунце вас потиче да истражите и покренете нове изворе прихода.
Размислите о свему - од хонорарног посла до продаје својих рукотворина.
Осим стварања нових прилика, кључно је и вјеровати да сте вриједни обиља.
Преиспитајте своје унутрашње мисли и одбаците све што одражава негативност.
У овом периоду не само да ћете зарадити више, већ ћете се и осјећати достојнима нових нивоа успјеха, преноси Индекс.
