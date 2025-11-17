Logo
Large banner

Три хороскопска знака ове седмице чека финансијски успјех

17.11.2025

14:12

Коментари:

0
Три хороскопска знака ове седмице чека финансијски успјех
Фото: Unsplash

Три хороскопска знака привући ће велики финансијски успјех од 17. до 23. новембра.

Иако се промјена неће догодити одмах, поготово ако је економија хаотична, и даље можете усмјерити своју финансијску ситуацију у позитивном смјеру.

Успркос томе што је сезона ретроградног Меркура још у току, ова седмица доноси прилике за нове почетке, посебно у начину на који управљате финансијама.

Кључан дан биће четвртак 20. новембар, када млади Мјесец у Шкорпији доноси енергију истине и интуиције. Ово је почетак финансијског преокрета, али потребно је бити спреман вратити се корак унатраг како бисте могли напредовати, пише Your Tango.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Хороскоп за 17. новембар: Ови знакови напредују, док се други гуше у трошковима

Вага

Ваге, вријеме је да уложите у осигурање своју финансијску будућност. У четвртак, 20. новембра, млади Мјесец у Шкорпији потиче дубоку прилику за изградњу вашег богатства.

Иако ова енергија представља нови почетак, Меркур је ретроградан до краја новембра, стога је важно обратити посебну пажњу на свој буџет и сва улагања.

Судбина вас усмјерава да реструктуришете своју потрошњу како бисте, када стигне нова финансијска прилика, били у позицији да је искористите.

Кључни дио вашег раста током протекле године вртио се око постизања независности, а финансијска стабилност основа је свега. Она мијења начин на који се представљате, како професионално тако и приватно.

Horoskop

Занимљивости

За њих је усамљеност најгора казна!

Рибе

Рибе, допустите другима да вам помогну. Сезона Стријелца, која почиње у петак, 21. новембра, доноси наду и његујућу енергију.

Посљедњих неколико мјесеци вјеројатно сте осјећали велик финансијски терет и имали утисак да све морате сами. Иако је тај период ојачао ваше самопоуздање, ускоро слиједи промјена.

Уласком Сунца у Стријелца почећете примати прилике везане уз нове финансијске могућности, било кроз каријеру, додатни посао или претходна улагања.

Осим тога, овај транзит може донијети помоћ пријатеља или члана породице, који ће вам поклонити новац, што ће вам омогућити да побољшате своје финансије.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Ова два хороскопска знака чекају нове пословне прилике на крају мјесеца

Шкорпија

Шкорпије фокусирајте се на нове начине зараде. Почетак сезоне Стријелца у петак, 21. новембра, доноси вам огромну прилику за изградњу богатства, пошто овај знак утиче на ваше поље новца и самопоштовања.

Сунце вас потиче да истражите и покренете нове изворе прихода.

Размислите о свему - од хонорарног посла до продаје својих рукотворина.

Осим стварања нових прилика, кључно је и вјеровати да сте вриједни обиља.

Преиспитајте своје унутрашње мисли и одбаците све што одражава негативност.

У овом периоду не само да ћете зарадити више, већ ћете се и осјећати достојнима нових нивоа успјеха, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

novac

dobitak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде поручују данас?

3 д

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ови знакови су најнеспретнији у Зодијаку

3 д

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

За ова три знака слиједи период среће и напретка у свим пољима

3 д

0
Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

Занимљивости

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

3 д

0

Више из рубрике

Комунисти и бетон: Зашто смо живјели у сивилу?

Занимљивости

Комунисти и бетон: Зашто смо живјели у сивилу?

2 ч

4
Жене похрлиле на штандове када су угледале ову фотографију: Убрзо откривено о чему се ради

Занимљивости

Жене похрлиле на штандове када су угледале ову фотографију: Убрзо откривено о чему се ради

2 ч

0
Највиша породица на свијету открила скривене проблеме због висине

Занимљивости

Највиша породица на свијету открила скривене проблеме због висине

4 ч

0
Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

Занимљивости

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

51

Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

14

50

Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

14

45

У првом плану: Срђан Амиџић

14

38

Калајџић је требало да се појави на суду за 10 дана због угрожавања безбиједности друге дјевојке

14

20

ЕРС за АТВ: У обавези смо да прикажемо чињенично стање

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner