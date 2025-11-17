Жене похрлиле на штандове када су угледале ову фотографију: Убрзо откривено о чему се ради

17.11.2025
12:05
Коментари:0
Необична фотографија са Интерлибера проширила се друштвеним мрежама. На њој се види штанд издања Innamorata и мушкарац без мајице који стоји поред књига. Чим се фотографија појавила, одмах су почели коментари:
''Момак је стварно згодан, али питам се какве би реакције биле да је на штанду била бујна дјевојка у грудњаку Double standards?“, ''Па, не видим поенту овога. Прво што сам помислила је шта је ово?! Обуци се“, протестовали су неки. Други (то јест, углавном други) су коментарисали: ''Па како сам ово пропустила?!“
Али објашњење стиже. ''Претпостављамо да нисте чули за монтажу, а камоли да је препознате у овом случају, у сврху задиркивања?“, одговорили су на коментаре из Innamorata, откривајући тако да је у питању веома убједљива вјештачка интелигенција. Зато не брините, нисте пропустили голог мишићавог момка на Интерлиберу.
Поред те фотографије, брзо се појавила још једна.
''Ћао, крај... Жао нам је што нам је дизајнерка на путу па не може да појаше момке на нашем штанду, па гледате само натпис ИК, која обожава љубавне романе у свим облицима, у свим нијансама чежње и страсти, и као таква ће наставити да слави најљепши осјећај на свијету! Љубав. Зарад наших читалаца, којима се овим путем од срца захваљујемо на дивној подршци и распродатим насловима“, рекли су на крају из издавачке куће Интерлибер.
Инамората је издавачка кућа ауторке Ине Мур заснована на модерним и историјским љубавним романима. Пишући под псеудонимом, правим именом Ина Шпичек, стекла је читаоце широм региона који обожавају њене љубавне романе. Пошто се годинама бави самоиздавањем, одлучила је да своје знање и страст подијели са другим локалним ауторима и пружи им прилику да имају своју књигу у рукама, преноси Аваз.
Наука и технологија
6 ч0
Хроника
5 д0
Свијет
3 седм0
Култура
3 седм1
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
7 ч0
Најновије
Најчитаније
14
51
14
50
14
45
14
38
14
20
Тренутно на програму