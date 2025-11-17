Logo
Large banner

Жене похрлиле на штандове када су угледале ову фотографију: Убрзо откривено о чему се ради

17.11.2025

12:05

Коментари:

0
Жене похрлиле на штандове када су угледале ову фотографију: Убрзо откривено о чему се ради
Фото: Facebook/2 Quinn's/screenshot

Необична фотографија са Интерлибера проширила се друштвеним мрежама. На њој се види штанд издања Innamorata и мушкарац без мајице који стоји поред књига. Чим се фотографија појавила, одмах су почели коментари:

''Момак је стварно згодан, али питам се какве би реакције биле да је на штанду била бујна дјевојка у грудњаку Double standards?“, ''Па, не видим поенту овога. Прво што сам помислила је шта је ово?! Обуци се“, протестовали су неки. Други (то јест, углавном други) су коментарисали: ''Па како сам ово пропустила?!“

Ради се о монтажи

Али објашњење стиже. ''Претпостављамо да нисте чули за монтажу, а камоли да је препознате у овом случају, у сврху задиркивања?“, одговорили су на коментаре из Innamorata, откривајући тако да је у питању веома убједљива вјештачка интелигенција. Зато не брините, нисте пропустили голог мишићавог момка на Интерлиберу.

Поред те фотографије, брзо се појавила још једна.

''Ћао, крај... Жао нам је што нам је дизајнерка на путу па не може да појаше момке на нашем штанду, па гледате само натпис ИК, која обожава љубавне романе у свим облицима, у свим нијансама чежње и страсти, и као таква ће наставити да слави најљепши осјећај на свијету! Љубав. Зарад наших читалаца, којима се овим путем од срца захваљујемо на дивној подршци и распродатим насловима“, рекли су на крају из издавачке куће Интерлибер.

Инамората је издавачка кућа ауторке Ине Мур заснована на модерним и историјским љубавним романима. Пишући под псеудонимом, правим именом Ина Шпичек, стекла је читаоце широм региона који обожавају њене љубавне романе. Пошто се годинама бави самоиздавањем, одлучила је да своје знање и страст подијели са другим локалним ауторима и пружи им прилику да имају своју књигу у рукама, преноси Аваз.

Подијели:

Тагови:

sajam knjiga

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амазон тестира вјештачку интелигенцију која аутоматски преводи књиге

Наука и технологија

Амазон тестира вјештачку интелигенцију која аутоматски преводи књиге

6 ч

0
Радове наплатио 18.000 КМ, а није их ''провукао'' кроз књиге

Хроника

Радове наплатио 18.000 КМ, а није их ''провукао'' кроз књиге

5 д

0
У Бечу промоција књиге "Држава" Милорада Додика

Свијет

У Бечу промоција књиге "Држава" Милорада Додика

3 седм

0
Сутра у Бечу промоција књиге Милорада Додика ''Држава''

Култура

Сутра у Бечу промоција књиге Милорада Додика ''Држава''

3 седм

1

Више из рубрике

Највиша породица на свијету открила скривене проблеме због висине

Занимљивости

Највиша породица на свијету открила скривене проблеме због висине

4 ч

0
Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

Занимљивости

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

4 ч

0
Ово су најпопуларнија женска и мушка имена у 2025. години

Занимљивости

Ово су најпопуларнија женска и мушка имена у 2025. години

7 ч

0
Хороскоп за 17. новембар: Ови знакови напредују, док се други гуше у трошковима

Занимљивости

Хороскоп за 17. новембар: Ови знакови напредују, док се други гуше у трошковима

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

51

Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

14

50

Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

14

45

У првом плану: Срђан Амиџић

14

38

Калајџић је требало да се појави на суду за 10 дана због угрожавања безбиједности друге дјевојке

14

20

ЕРС за АТВ: У обавези смо да прикажемо чињенично стање

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner