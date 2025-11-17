Амазон тестира вјештачку интелигенцију која аутоматски преводи књиге

17.11.2025
08:20
Коментари:0
Амазон је представио алат под називом Киндле Транслате, који аутоматски преводи књиге на друге језике.
Ова опција тренутно омогућава превод са енглеског на шпански и са њемачког на енглески, а ускоро се очекује подршка и за друге језике.
Функција је за сада доступна у бета верзији ауторима који користе Киндле Дирецт Публисхинг платформу, док се шира примјена очекује касније. Књиге преведене овим алатом биће посебно означене, како би читаоци знали да је превод генерисан вјештачком интелигенцијом.
Свијет
Амазон тврди да сви преводи пролазе аутоматску провјеру тачности, а аутори могу прегледати садржај прије објављивања. Међутим, стручњаци упозоравају да машински преводи често промашују суптилне нијансе значења и стила, које су пресудне у књижевности, преноси ПЦ Прес.
