Зашто Амазон гаси 30.000 радних мјеста

28.10.2025

09:33

Зашто Амазон гаси 30.000 радних мјеста
Фото: Pixabay

Амерички технолошки гигант "Амазон" планира да смањи број корпоративних радних мјеста за око 30.000 почев од данас, јер компанија ради на смањењу трошкова, изјавиле су данас три особе упознате са ситуацијом, пренио је CNBC.

Овај потез представља реакцију на прекомјерно запошљавање током врхунца потражње за вријеме пандемије, наводи америчка телевизијска мрежа.

Наведена бројка планираних за отпуштање ипак представља мали проценат од укупно 1,55 милиона радника "Амазона", али скоро 10 одсто од око 350.000 корпоративних запослених у компанији, преноси ТАНЈУГ.

То је уједно и највеће смањење броја радних мјеста у тој фирми откако их је око 27.000 укинуто почев од краја 2022. године.

Технолошки гигант, базиран на онлајн трговини, смањивао је број радних мјеста у посљедње двије године у више одјељења, међу којима су и уређаји, комуникације и подкастинг.

Отпуштања која почињу ове недјеље такође би могла да утичу на разна одјељења унутар "Амазон", укључујући људске ресурсе, уређаје и операције, рекли су извори.

Они напомињу да су менаџери погођених области фирме са сједиштем у Сијетлу данас замољени да прођу обуку о томе како да комуницирају са особљем након обавјештења која ће почети да стижу путем имејла у уторак ујутро, наводи CNBC.

