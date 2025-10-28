Трамп обавио тајни љекарски преглед, познати резултати

Извор:
Агенције
28.10.2025
08:52
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава, Доналд Трамп, изјавио је данас је током посљедње посјете Војно-медицинском центру "Волтер Рид" обавио снимање магнетном резонанцом (МР), а његов лични љекар Шон Барбабела истакао је да је Трамп у "одличном здравственом стању".
"Да, имао сам преглед магнетном резонанцом. Резултат је био савршен", рекао је Трамп новинарима током лета за Токио, али није желио да открије разлог прегледа, поручивши да се "обрате љекарима", пренио је "Реутерс".
Трампов лични љекар Шон Барбабела навео је у саопштењу да предсједник "остаје у изузетном здравственом стању, са снажним кардиоваскуларним, плућним, неуролошким и физичким способностима".
Према његовим ријечима, преглед је био дио припрема за Трампова предстојећа путовања и укључивао је напредна снимања, лабораторијске анализе и превентивне процјене здравља.
Бијела кућа је у јулу саопштила да је Трамп имао отоке зглобова ногу и модрице на десној руци, након што су фотографије показале да предсједник има отечене чланке и трагове шминке преко повријеђеног дијела руке.
У тадашњем извјештају, доктор Барбабела је навео да су тестови потврдили да је ријеч о "хроничној венској инсуфицијенцији", честом и бенигном стању код особа старијих од 70 година. Додао је да су модрице на руци у складу с "благом иритацијом меких ткива" изазваном честим руковањем и употребом аспирина, који Трамп узима у склопу "стандардног кардиоваскуларног превентивног режима".
Након што је по други пут побједио на предсједничким изборима Трамп је постао најстарији инаугурисани предсједник у историји САД.
Раније овог мјесеца, љекар америчког предсједника рекао је да је у медицинској процјени утврђено да је Трамп у "изузетном здравственом стању".
Трамп је данас из Куала Лумпура допутовао у Токио у званичну посјету Јапану у оквиру своје азијске турнеје, преноси "24Седам".
