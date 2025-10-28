Сјечење рођенданске торте у ресторану хтјели да наплате 160 евра, слављеница их надмудрила

28.10.2025
08:15
Коментари:0
Једна жена остала је у потпуном шоку када јој је пуб-ресторан у Лондону покушао наплатити астрономску накнаду за доношење властите рођенданске торте на прославу.
Своје искуство подијелила је на ТикТоку, а прича је брзо постала вирална.
Хелена Moody испричала је да је њена дјевојка унајмила паб за прославу рођендана, а она је унапријед послала мејл да провјери да ли може да донесе торту и тако смањи трошкове.
– Знамо да Лондон зна да претјерује са цијенама, али ово што сам доживјела натјерало ме је да гуглам колико би коштала станарина у Brightonu, јер можда морам да се преселим – рекла је Хелена у видеу.
Из паба су јој одговорили да нема проблема, али да ће морати платити такозвану “cakeage” накнаду.
– Шта је то? Вјерујем да сте ово управо измислили – коментарисала је Хелена.
Иако разумије да мањи локали желе да зараде на послужењу торти и десерта, истакла је да паб уопште не продаје торте.
– Помислила сам: “Добро, колика је та ‘cakeage’ накнада?“ очекујући да ће бити око 20 или 30 фунти по столу – што је већ скупо. Али паб ми је јавио да је накнада 7 фунти (око 8 евра) по особи – додала је.
Пошто је на прослави било 20 људи, укупан износ накнаде износио би 140 фунти ( око 160 евра) за доношење обичне торте. Када је појаснила број гостију, паб је остао при својој одлуци.
Међутим, Хелена се није дала обесхрабрити. Када је прослава почела, изашла је с тортом напоље, извадила свијеће и цијела група је пјевала "Срећан рођендан".
– Док смо пјевали, један од чланова особља је изашао и рекао: „О, јако ми је жао, ово не можете овдје, мораћете да стојите преко пута“ – испричала је Хелена и закључила:
– Ето вам, афера ‘Торта’ и капиталистичка контроверза су завршене. Знате шта, нема мјеста за живот као што је у Лондону – ово ће да вас банкротира и уништити вам плућа, закључила је она, пише Индекс.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму