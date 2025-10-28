Logo

Младић (18) из БиХ доживио тешку несрећу: Из аутомобила га извлачила 33 ватрогасца

28.10.2025

07:02

Младић (18) из БиХ доживио тешку несрећу: Из аутомобила га извлачила 33 ватрогасца
Фото: Pexels

Тежак удес десио се јуче у региону аустријског Ст.Коломана када су ватрогасци једва успјели да извуку 18-годишњег младића из Босне и Херцеговине, који је слетио с пута и зауставио се у уском подвожњаку.

Како преносе медији, тешка саобраћајна незгода десила се јуче ујутро, око 5:30 у Санкт Коломану (Тененгау), када је младић из БиХ, из још увијек непознатих разлога, изгубио контролу над својим возилом. Све се десило у десној кривини на путу Л210, када је возач слетио и зауставио се у уском подвожњаку за пјешаке, испод пута.

sud bih ilu

Република Српска

Наставак суђења за злочин над 56 српских цивила у Јошаници

Ватрогасци су успјели да ослободе заробљеног возача користећи хидрауличну опрему преко кровног приступа.

Након што је указана прва помоћ, 18-годишњи младић из БиХ је колима хитне помоћи транспортован је у болницу, саопштила је полиција за Салцбург24. О каквој компликованој акцији се радило свједочи податак да су чак 33 ватрогасца учествовала у извлачењу младића, а затим и његовог аутомобила. Детаљи о степену повреда и стању младог држављанина БиХ нису познати, преносе Независне.

