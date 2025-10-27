Пси плаве боје примијећени у Чернобиљу, научници шокирани

27.10.2025
Пси необичног изгледа, који су потомци кућних љубимаца напуштених након нуклеарне катастрофе прије скоро 40 година, примјећени су овог мјесеца како лутају по зони искључења у Чернобиљу, наводи организација Догс оф Чернобиљ која се брине о њима.
"Тренутно смо на терену и хватамо псе ради стерилизације, а тада смо наишли на три пса који су били потпуно плави", саопштила је организација у објави на Инстаграму.
"Нисмо сигурни шта се тачно дешава."
Мјештани су рекли да је длака паса прије само недјељу дана била нормалне боје.
"Не знамо разлог, покушавамо да их ухватимо како бисмо сазнали шта се догађа", додао је портпарол организације.
"Највероватније су дошли у контакт са неком хемикалијом."
Иако су плави, пси дјелују врло активно и здраво, наводи организација, пише NY Post.
Сваке године, Догс оф Чернобиљ, који је основан 2017. године, обезбјеђује медицинску његу и храну за око 700 паса који живе у зони искључења од око 47 квадратних километара.
Ови пси су потомци љубимаца које су власници морали да оставе када су људи евакуисани након експлозије реактора у нуклеарној електрани Чернобиљ 1986. године, једне од најтежих нуклеарних катастрофа у историји.
