Logo

Пси плаве боје примијећени у Чернобиљу, научници шокирани

27.10.2025

22:23

Коментари:

0
Пси плаве боје примијећени у Чернобиљу, научници шокирани

Пси необичног изгледа, који су потомци кућних љубимаца напуштених након нуклеарне катастрофе прије скоро 40 година, примјећени су овог мјесеца како лутају по зони искључења у Чернобиљу, наводи организација Догс оф Чернобиљ која се брине о њима.

"Тренутно смо на терену и хватамо псе ради стерилизације, а тада смо наишли на три пса који су били потпуно плави", саопштила је организација у објави на Инстаграму.

"Нисмо сигурни шта се тачно дешава."

Мјештани су рекли да је длака паса прије само недјељу дана била нормалне боје.

"Не знамо разлог, покушавамо да их ухватимо како бисмо сазнали шта се догађа", додао је портпарол организације.

"Највероватније су дошли у контакт са неком хемикалијом."

Иако су плави, пси дјелују врло активно и здраво, наводи организација, пише NY Post.

Сваке године, Догс оф Чернобиљ, који је основан 2017. године, обезбјеђује медицинску његу и храну за око 700 паса који живе у зони искључења од око 47 квадратних километара.

Ови пси су потомци љубимаца које су власници морали да оставе када су људи евакуисани након експлозије реактора у нуклеарној електрани Чернобиљ 1986. године, једне од најтежих нуклеарних катастрофа у историји.

Подијели:

Тагови:

Пси

Černobilj

plava boja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Имран Хосеин на удару због одласка у Поточаре, поручују му да је издајник

Друштво

Имран Хосеин на удару због одласка у Поточаре, поручују му да је издајник

1 ч

0
Школа

Друштво

Наставник физички напао дијете у школи?

1 ч

0
Чувар витке линије: Зашто је патлиџан ненадмашан савезник здравља

Здравље

Чувар витке линије: Зашто је патлиџан ненадмашан савезник здравља

1 ч

0
Ко пронађе Тедија, зарадиће 10.000 КМ

Регион

Ко пронађе Тедија, зарадиће 10.000 КМ

2 ч

0

Више из рубрике

Млада се убила јер су јој таст и ташта критиковали вјенчаницу

Свијет

Млада се убила јер су јој таст и ташта критиковали вјенчаницу

2 ч

0
Руси упозоравају: Рат у свемиру

Свијет

Руси упозоравају: Рат у свемиру

2 ч

0
Прва слика након снажног земљотреса у Турској

Свијет

Прва слика након снажног земљотреса у Турској

2 ч

0
Нова варијанта ковида "Франкештајн" хара Европом: Ево о чему је ријеч

Свијет

Нова варијанта ковида "Франкештајн" хара Европом: Ево о чему је ријеч

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Тешка срамота: Младожења изговорио име бивше пред олтаром

22

52

Одложено или отказано готово 3.800 летова

22

42

Додик: Очекујем другачију атмосферу на сједници Савјета безбједности

22

36

Не заборавите замијенити новчанице, рок истиче у децембру!

22

31

Село у Републици Српској уписано на листу најбољих на свијету!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner