Нова варијанта ковида "Франкештајн" хара Европом: Ево о чему је ријеч

Вечерњи.хр

27.10.2025

21:01

Стручњаци упозоравају да је готово немогуће разликовати инфекцију XFG-ом од других респираторних болести, попут грипа, само на основу симптома. Грлобоља и промуклост, иако неугодни, уобичајени су код многих вирусних инфекција.

Нова варијанта коронавируса, названа XFG или „Франкенштајн“, постала је доминантна у Њемачкој и дијеловима Европе од средине 2025. године. Због своје генетске сложености и необичног назива, ова варијанта привукла је пажњу јавности, али здравствени стручњаци позивају на смиреност и без панику. XFG је рекомбинација двије раније подлиније вируса — ЛФ.7 и ЛП.8.1.2, што значи да комбинује генетске елементе различитих вирусних линија, слично као што је Франкенштајново чудовиште састављено од различитих дијелова. Овај процес рекомбинације уобичајен је код вируса попут САРС-КоВ-2, који се непрестано мијењају како би се прилагодили, пише Еуронњуз.

У медијима је XFG прозвана „варијантом Франкенштајн“, а често се повезује с изразитом грлобољом, описиваном као „грло попут бритве“. Међутим, Свјетска здравствена организација (СЗО) и њемачки Институт Роберт Кох (РКИ) упозоравају да нема чврстих доказа да је овај симптом специфичан за XFG или чешћи него код других варијанти. Уз грлобољу, пацијенти пријављују уобичајене симптоме ковида-19, попут грознице, кашља, умора и губитка укуса или мириса.

Према СЗО и Европском центру за превенцију и контролу болести (ЕЦДЦ), XFG је класификован као „варијанта под надзором“. То значи да здравствене власти пажљиво прате његово ширење и утицај, али засад не сматрају да представља озбиљну пријетњу. РКИ процјењује ризик од XFG-а као низак, а најновији подаци ЕЦДЦ-а показују да број случајева ковида-19 у Европи, иако повишен, тренутно опада у већини земаља.

Стручњаци упозоравају да је готово немогуће разликовати инфекцију XFG-ом од других респираторних болести, попут грипа, само на основу симптома. Грлобоља и промуклост, иако неугодни, уобичајени су код многих вирусних инфекција. За потврду инфекције ковидом-19 и даље се препоручује тестирање.

Иако XFG привлачи пажњу због свог језивог надимка, стручњаци подсјећају да мутације вируса нису неуобичајене. „Вируси попут САРС-КоВ-2 непрестано еволуирају. Важно је пратити нове варијанте, али тренутно нема разлога за панику“, изјавио је портпарол РКИ-ја.

Грађанима се савјетује да наставе с уобичајеним мјерама опреза. У случају симптома, тестирање остаје кључно за правовремену дијагнозу и спречавање даљњег ширења вируса.

