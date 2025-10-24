Родић Вукмир за АТВ: Епидемиолошка ситуација уобичајена, тешко разликовати корону од грипа

Извор:
Са доласком јесени у Бањалуци је забиљежен пораст обољелих од респираторних инфекција међу којима су најчешће грип и корона вирус. Да ли се корона вирус враћа и колико су симптоми слични за АТВ јутро говорила је Нина Родић Вукмир, начелник службе за епидемиологију у Институту за јавно здравство Републике Српске.
"Тренутна епидемиолошка ситуација је уобичајена за ово доба године. Као и сваке сезоне, октобар и новембар, значајно почињу циркулисати сви респираторни вируси. Симптоматологија нема неких издвајања и веома је тешко разликовати да ли се ради о вирусу грипе или ковид", рекла је Нина Родић Вукмир , начелник службе за епидемиологију у Институту за јавно здравство Републике Српске.
Родић Вукмир наглашава је у природи сваког вируса да се адаптира и прилагођава организму при чему остаје у организму и стварају различите варијанте вируса. Слична ситуација присутна је и код грипа гдје се и прије ковида дешавало да пацијенти заврше на респиратору и већи број смртних случајева.
"Сој који сада циркулише узрокује неке опште симптоме, наводи се промуклост, гастроинтестиналне тегобе које су биле присутне и код других сојева али и код вируса грипа као и аденовируса који су такође веома значајни удио у оболијевању у овој сезони и свакој другој", каже Родић Вукмир.
Родић Вукмир упозорава да нема потребе за панику, једино важно је уколико смо болесни јавимо љекару.
"Тестирање се не ради у неким обавезним ситуацијама, на примјер када се јави пацијент у Дом здравља. Ми имамо систем "сентинел надзор" који постоји дуги низ година, гдје податке о позитивном случајевима дијелимо са Европсим центром за контролу болести и на тај начин пратимо ситуацију и захваљујући томе знамо какав нас ситуација очекује с обзиром да ти вируси почињу да циркулишу у сјеверном дјелу Европе", рекла је Родић Вукмир.
На питање да ли се код људи пробудила свијет о ношењу маске Родић Вукмир одговара:
"Ношење маске у пандемији је била једна од мјера која је могла мало да обузда циркулацију вируса. Треба да знамо да онај који носи маску, а позитиван је, спријечава ширење тог вируса на оне који су око себе. Забрањивање посјета такође има велики ефекат. Треба да се побринемо и за друге не само за себе. Свијест се јесте прбудила у том смислу да смо мало почели да бринемо и о другим људима, али исто тако након ковида и свог тог страха и бриге, неки можда све то схватају ноншаланто док неки су превише оптерећени са тим".
Епидемиолог Родић Вукмир појашњава да за сада нема индикација о било какавим мутацијама као и да се очекује да ће вакцина покрити велики дио заштите свих оних који се вакцинишу која штити од три соја вируса при чему увијек циркулишу најмање два. Исто тако унакрсног имунитета нема што значи ако оболите од од једног соја вируса инфлуенце свакако можете обољети од другог. Прво на бесплатну вакцину имају пацијенти са дијабетесом, они на хемодијализи, кардиохируршки, они након трансплатације, особе у домовина за његу старих као и особе које су обољеле од ХИВ-а.
"Труднице су једна од категорија коју су приоритетна за вакцинацију зато што свака друга трудница захтјева болничко лијечење уколико оболи од грипе. Код нас се веома ријетко труднице вакцинишу, њихови љекари их не упућују. Ја сам се вакцинисала у обе трудноће, а то сам и фотографијом подкријепила у смислу промоције тога да ја као епидемиолог се вакцинишем против грипе у трудноћи мислим да дајем најбољи примјер свим другим трудницама да исто учине јер штитите два живота вакцином која се даје преко 60 година", поручује Родић Вукмир.
