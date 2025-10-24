Каран: Република Српска је трајна и неупитна категорија историје, права и правде

Извор:
Оснивање Скупштине српског народа у БиХ прије 34 године било је историјска нужност и државнички чин који је показао сву зрелост српског народа и његове политичке елите у том тренутку и тада су постављени темељи државности Републике Српске, истакао је професор уставног права Синиша Каран.
Поводом 34 године од оснивања Народне скупштине Републике Српске, професор Каран је навео у колумни за Срну да, обиљежавајући овај историјски важан датум, српски народ потврђује трајну и непоколебљиву одлуку да Републику Српску чува као највиши израз наше слободе, уставности и државности.
Колумну професора Карана за Срну преносимо у цијелости:
Прије 34 године започео је државотворни процес који је кулминирао међународном верификацијом Републике Српске у Дејтону.
Овај процес нисмо започели својом вољом. Били смо приморани да станемо у заштиту сопствених основних људских права и слобода који су гарантовани свим релевантним међународним актима.
Прије 34 године основана је Скупштина српског народа у БиХ, која ће касније добити назив Народна скупштина Републике Српске. Народна скупштина је и данас највише законодавно тијело у Републици Српској, носилац уставотворне и законодавне власти.
Оснивање Скупштине српског народа у БиХ није била случајна нити исхитрена реакција. Оснивање Скупштине је била историјска нужност и државнички чин који је показао сву зрелост српског народа и његове политичке елите у том тренутку.
У времену када је политичка воља Срба остала усамљена и када је цијели један народ (српски) био прегласан, а темељи заједничке државе разбијани дуж авнојевских граничних линија, српски народ је морао институционално да се организује, како би заштитио своје право на постојање, слободу и државност.
Одлука да се оснује Скупштина српског народа није била усмјерена против других. Она је била и остала једна од виталних одлука које чине суштину Републике Српске и данас. Она је означила почетак конституционализације Републике Српске.
Скупштина српског народа није угрозила права других народа у БиХ, већ је, напротив, гарантовала равноправност народа у БиХ и била залог мира и стабилности на простору тадашње БиХ.
Равноправност је кључно начело које је прокламовала Скупштина српског народа и ово начело је потом разрађено у споразумно договореним принципима из Женеве и Њујорка, а затим уграђено у Дејтонски мировни споразум, као и у Устав БиХ, као један од стубова успостављене државе.
Равноправност искључује мајоризацију. Равноправност гарантује мир. Равноправност је услов заједничког битисања.
Оснивањем Скупштине српског народа у БиХ 1991. године постављени су темељи државности Републике Српске, која је функционисала као самостална држава до потписивања Дејтонског мировног споразума. То је био вапај за миром, правдом и чин уставне одговорности.
Тај корак је показао политичку зрелост и визију српског народа који је у времену распада СФРЈ изабрао да брани своју равноправност, демократски поредак и историјски континуитет.
Обиљежавајући овај историјски важан датум ми потврђујемо нашу трајну и непоколебљиву одлуку да Републику Српску чувамо као највиши израз наше слободе, уставности и државности. Република Српска је задржала свој субјективитет унутар дејтонске БиХ.
Борба за уставну позицију Републике Српске никада није престала. Чини се да никада и неће. Таква ситуација нас тјера да будемо будни, да чувамо оно што имамо и да штитимо дејтонски уставни поредак.
Данашња дешавања и напади на Републику Српску су потврда исправности тадашњих одлука. Као што смо тада одољели разним притисцима и препознали опасност по опстанак српског народа, тако и данас Република Српска одолијева свим притисцима и спремно дочекује нове изазове.
Снага Републике Српске долази из самог народа. Народ је њен темељ, темељ њених институција и зато је Република непобједива, а то сваким даном увиђају они који су свих ових година радили на штету Српске.
Данас слободно можемо рећи свима да стојимо поносно испружене руке за све који желе са нама да граде коректне односе, мир и стабилност, али слуге никоме нећемо бити!
Баш као и прије 34 године, тако се и данас налазимо на испиту зрелости српског народа, за који не сумњам да ћемо успјешно положити, јер смо свјесни да нам Република Српска није поклоњена, него да смо се изборили за њу, подносећи небројене жртве.
Републику Српску је створио, бранио и чува је српски народ. Република Српска је трајна и неупитна категорија историје, права и правде.
