Иванић проговорио, недовољно за Вукановића?

Извор:
АТВ
24.10.2025
08:34
Коментари:4
Проговорио је Младен Иванић. Да ли на позив Небојше Вукановића или на потребу јавности, почасни предсједник ПДП-а је проговорио о свему, али недовољно о покрету који формира први човјек његове бивше партије.
Након што су СДС и ПДП одржали састанак како би покушали договорити заједничку сарадњу, лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић осуо је дрвље и камење по Јовици Радуловићу, в.д. предсједника СДС-а. Састанак је за Вукановића капитулација, а због ње, као и због цјелокупног дјеловања ПДП-а, прозвао је Младена Иванића и поручио му да "изађе из рупе и проговори".
Република Српска
Вукановић напао Младена Иванића: Изађи из рупе, проговори
Почасни предсједник ПДП-а Младен Иванић је изашао и проговорио, али недовољно за осуду. Из политичке пензије није хтио претјерано коментарисати дешавања у странци које је творац, али зато јесте све друго. Каже да је укрупњавање позитивно, али је против гашења ПДП-а.
"ПДП је ипак донио овој земљи битну промјену политичког приступа. Био бих против ако би то значило гашење, ако то значи укрупњавање, то је потпуно природна и нормална ствар. Немам намјеру да се ангажујем у покрету из два разлога. Прво, 2015. сам поднио оставку на функцију предсједника партије. То је 10 година. Рекао сам да долази вријеме за нове људе, ту сам ако ме неко упита да кажем шта мислим, али да инсистирам да буде како ја мислим, не пада ми на памет. Други разлог је што добар дио људи у том покрету не знам. Чини ми се да сам из политике изишао са довољно ауторитета и не желим да будем у нечему, а сам не знам гдје ће се то завршити. Само се надам да ће покрет бити јасан опозициони, да ће бити у стању да успостави комуникацију са остатком опозиције, да ће наћи начин да заједно дјелују, да ће видјети искуство из Црне Горе. Тамо су били људи који међусобно нису могли политички заједно, али су се ујединили док се није промијенила власт. Када се промијенила власт, онда је свако кренуо својим путем. Пратићу да видим како ће бити. Дефинитивно нисам за то ако покрет значи укидање ПДП-а", рекао је Иванић.
Република Српска
Ветерани остају на клупи ПДП-а: Резервисани према Станивуковићевом Покрету
Откуд позив Вукановића? У изјавама чланова ПДП-а који се противе политици Драшка Станивуковића, често се може схватити да Иванић и нема "уважен" положај у ПДП-у.
Тако је Игор Црнадак у недавном интервјуу говорио о непоштеном односу према Иванићу у ПДП-у, а примјетно је како постоји подјела у странци на "стару гарду" и на "будућност".
Извјесно је да је Иванићу приклоњен и Ненад Вуковић који је недавно изјавио да је резервисан према покрету који промовише Драшко Станивуковић и да чека мишљење Младена Иванића. У тој струји плива и Игор Црнадак. И сви они држе једну страну чију осуду би очигледно желио да чује Небојша Вукановић. Након овог одмјереног става, опозиција у опозицији мораће да сачека нови излазак почасног предсједник ПДП-а.
Република Српска
23 ч5
Република Српска
1 д1
Република Српска
2 д1
Република Српска
6 д0
Република Српска
15 ч2
Република Српска
16 ч3
Република Српска
18 ч1
Република Српска
18 ч0
Најновије
Најчитаније
10
25
10
23
10
23
10
22
10
18
Тренутно на програму