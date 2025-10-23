Logo

Црнадак на састанку ЦИК-а због могућег отказивања избора

23.10.2025

11:01

Игор Црнадак, посланик ПДП-а у Народној скупштини Републике Српске најавио је да ће данас одржати састанак са члановима Централне изборне комисије поводом информација да ће пријевремени избори за предсједника Републике Српске бити одложени или чак отказани.

"Поздрављам брзу реакцију ЦИК-а БиХ и заказивање састанка, јер су такве информације донијеле пометњу у јавни простор и политички живот Републике Српске и БиХ, те је потребно да се прича о помјерању избора демантује или да се јавност упозна са евентуалним проблемима у току овог процеса", написао је Црнадак на свом Фејсбук профилу додајући да ће састанак бити данас у 12 часова.

Република Српска

Ветерани остају на клупи ПДП-а: Резервисани према Станивуковићевом Покрету

Игор Црнадак

ПДП

ЦИК БиХ

prijevremeni izbori

