Труднице у Српској остају без бесплатног пренаталног теста, ево ко је крив

Извор:
АТВ
23.10.2025
10:28
Коментари:2
Због одлуке Конкуренцијског савјета БиХ, труднице у Републици Српској ће од сада морати да плаћају пренаталне тестове, а након тога могу да траже рефундацију трошкова, саопштено је из ФЗО.
Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске усвојио је измјене Програма неинвазивног пренаталног тестирања из крви трудница за ову годину, којима је предвиђено да труднице саме плаћају ове тестове, а да се онда захтјевом за рефундацију трошкова обрате Фонду.
"Будући да је Конкуренцијски савјет БиХ оцијенио да се досадашњим начином остваривања права на НИПТ нарушава тржишна конукренција, Фонд је био обавезан да спроведе њихову одлуку, иако смо дужни указати да посљедице тог потеза усложњавају процес остваривања права на НИПТ. Наиме, не улазећи у мотиве одлуке Конкуренцијског савјета БиХ по овом питању, труднице ће сада измјеном програма морати да подносе захтјев за рефундацију трошкова за ову здравствену услугу по цијени дефинисаној нашим Цјеновником. Дакле, труднице ће сада прво саме плаћати ове тестове, а потом ће се обраћати Фонду са захтјевом за рефундацију трошкова. То значи да ово право неће једнако бити доступно свима, јер ће зависити од финансијских могућности трудница, што сада није био случај", саопштено је из ФЗО.
Циљ Фонда здравственог осигурања од почетка био је да се право на НИПТ у потпуности остварује кроз јавни здравствени систем и то преко УКЦ-а Републике Српске који је једина установа у Републици Српској са генетским савјетовалиштем. То је био најсигурнији и најправеднији модел за све жене које имају препоруку за овај тест, јер је је то гарант пуне сигурности и једнаког приступа здравственим услугама за све наше осигуранике. Будући да Конкуренцијски савјет БиХ сматра другачије, наша обавеза је била да поступимо по њиховој одлуци.
Како се ово право остваривало прије одлуке Конкуренцијског савјета БиХ?
Фонд здравственог осигурања Републике Српске стриктно је поступио у складу са Законом о обавезном здравственом осигурању Републике Српске, који је основни постулат рада. Као јавна институција чији је оснивач Република Српска, Фонд је дужан да спроводи обавезно здравствено осигурање у складу са прописима из области система јавних служби Републике Српске, а прије свега овим законом. Управо на тај начин поступили смо и у случају неинвазивног пренаталног тестирања (НИПТ), када су од 2023. године донесени програми који дефинишу процедуру и начин остваривања овог права. Упоредо, Влада Републике Српске је доносила одлуку о начину финансирања овог права за сваку годину.
