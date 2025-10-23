Logo

Ветерани остају на клупи ПДП-а: Резервисани према Станивуковићевом Покрету

Извор:

АТВ

23.10.2025

07:00

Није Игор Црнадак једини који је резервисан према ”Покрету Сигурна Српска” који је основао лидер ПДП-а Драшко Станивуковић.

Постоји већи број ”ветерана” у ПДП-у који су резервисани према активностима и плановима странке коју води Драшко Станивуковић.

Један од резервиста је и ПДП-ов делегат у Дому народа Ненад Вуковић.

”То је сигурно једно од најтежих питања за ПДП. Рекао бих да сам ја један од оних који је изврони ПДП већ 20 година и више. Привржен ономе што смо радили до сада и по чему смо препознати у јавности. Рекао бих да мало теже прихватам нове формате. Нисам против онога што се зове укрупњавање. Разумијем да је потребно на политичкој сцени да се издиференцира политичка сцена и да не можемо да имамо по 20 странака у Републици Српској, 30 у ФБиХ. То је ненормално стање. У дом дијелу подржавам укрупњавање. Овдје има низ непознаница. На сједници Главног одбора смо имали документ који се зове коалиција. Знамо шта значи коалиција, с друге стране постоје одређене изјаве које говоре да можда та коалиција прерасте у нешто друго и да може доћи до гашења ПДП-а. Изразио сам своју уздржаност, нисам могао одмах подржати покрет”, рекао је Вуковић.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Свијет

Трамп: Отказао сам састанак са Путином

Он каже да се не може рећи да је велики број чланства против покрета, али да постоји дио у ПДП који се не слаже са тим.

”Нисам дао коначан став по овом питању. Објективно постоји дио ствари за које не знамо како ће се завршити. Нама традиционалистима у ПДП-у је важно и мишљење почасног предсједника господина Иванића који из објективних разлога није присуствовао сједницама Предсједништва и Главног одбора”, поручује Вуковић.

Шта је са Младеном Иванићем могло се наслутити само из коментара Игора Црнадка који је у појединим емисијама изразио негодовање због односа руководства странке према почасном предсједнику ПДП-а.

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић прозвао је недавно Иванића и поручио му да изађе из рупе у проговори.

ПДП

Покрет Сигурна Српска

Nenad Vuković

Драшко Станивуковић

Mladen Ivanić

Небојша Вукановић

