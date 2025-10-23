Ветерани остају на клупи ПДП-а: Резервисани према Станивуковићевом Покрету

Извор:
АТВ
23.10.2025
07:00
Коментари:0
Није Игор Црнадак једини који је резервисан према ”Покрету Сигурна Српска” који је основао лидер ПДП-а Драшко Станивуковић.
Постоји већи број ”ветерана” у ПДП-у који су резервисани према активностима и плановима странке коју води Драшко Станивуковић.
Један од резервиста је и ПДП-ов делегат у Дому народа Ненад Вуковић.
”То је сигурно једно од најтежих питања за ПДП. Рекао бих да сам ја један од оних који је изврони ПДП већ 20 година и више. Привржен ономе што смо радили до сада и по чему смо препознати у јавности. Рекао бих да мало теже прихватам нове формате. Нисам против онога што се зове укрупњавање. Разумијем да је потребно на политичкој сцени да се издиференцира политичка сцена и да не можемо да имамо по 20 странака у Републици Српској, 30 у ФБиХ. То је ненормално стање. У дом дијелу подржавам укрупњавање. Овдје има низ непознаница. На сједници Главног одбора смо имали документ који се зове коалиција. Знамо шта значи коалиција, с друге стране постоје одређене изјаве које говоре да можда та коалиција прерасте у нешто друго и да може доћи до гашења ПДП-а. Изразио сам своју уздржаност, нисам могао одмах подржати покрет”, рекао је Вуковић.
Свијет
Трамп: Отказао сам састанак са Путином
Он каже да се не може рећи да је велики број чланства против покрета, али да постоји дио у ПДП који се не слаже са тим.
”Нисам дао коначан став по овом питању. Објективно постоји дио ствари за које не знамо како ће се завршити. Нама традиционалистима у ПДП-у је важно и мишљење почасног предсједника господина Иванића који из објективних разлога није присуствовао сједницама Предсједништва и Главног одбора”, поручује Вуковић.
Шта је са Младеном Иванићем могло се наслутити само из коментара Игора Црнадка који је у појединим емисијама изразио негодовање због односа руководства странке према почасном предсједнику ПДП-а.
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић прозвао је недавно Иванића и поручио му да изађе из рупе у проговори.
Република Српска
5 д0
Република Српска
1 д0
Бања Лука
6 д7
Република Српска
1 седм2
Република Српска
11 ч0
Република Српска
11 ч0
Република Српска
11 ч1
Република Српска
12 ч0
Најновије
Најчитаније
08
26
08
25
08
19
08
14
08
10
Тренутно на програму