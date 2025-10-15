Завршен састанак ПДП-а и СДС-а: Хоће ли подржати Бланушу?

Извор:
15.10.2025
Руководство ПДП-а након састанка са врхом Српске демократске странке нема јасан став о подршки Бранку Блануши на пријевременим изборима у Републици Српској.
Лидер ПДП-а Драшко Станивуковић каже да је разговор са СДС-ом био пријатељски и отворен и да је било ријечи о заједничкој сарадњи. Али, о подршци Бранку Блануши, кандидату СДС-а, биће разговора након формирања Покрета 19. октобра и тада би требало да се пружи одговор о учешћу ПДП-а на пријевременим изборима, односно, подршци Блануши.
Претходних дана је било говора од стране опозиционих политичара да ће ПДП ипак подржати Бланушу, али су се такође спомињале и гаранције које је тражио ПДП. Међутим, ништа од тога није било званично.
