Стевандић: Договорили смо посјету делегације Санкт Петербурга

Извор:

АТВ

15.10.2025

14:37

Коментари:

0
Стевандић: Договорили смо посјету делегације Санкт Петербурга
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, заједно са делегацијом народних посланика, разговарао је данас у Санкт Петербургу са предсједником Законодавне скупштине Санкт Петербурга Александром Николајевичем Бјељским и његовим сарадницима.

Стевандић је изјавио да је тај састанак имао карактер билатералног састанка Санкт Петербурга и Републике Српске.

„Договорили смо посјету делегације Санкт Петербурга нашој Народној скупштини и наставак сарадње. Добили смо подршку за све оно што чинимо у заустављању напада на Републику Српску, заштити њеног идентитета, имовине и уставно - правног карактера, као и међународног Дејтонског уговора који је штити“, изјавио је Стевандић.

Слијепац

Свијет

Мушкарац се због инвалиднине 50 година претварао да је слијеп

Он је изразио задовољство другим боравком делегације Народне скупштине у Законодавној скупштини Санкт Петербурга.

„Заједно се надамо и позивамо на мирна рјешерња између истока, запада, сјевера и југа. Афирмишући такву врсту политике међусобног поштовања и уважавања независности надамо се бољим временима и још бољој сарадњи“, закључио је Стевандић.

