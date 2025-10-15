Стевандић: Срби и Руси у борби против нацизма поднијели огромне жртве

Извор:
Као што је овај град издржао најтеже ударе и остао непоколебљив, тако и наш народ зна шта значи трпјети неправду и притиске, али истрајати у чувању идентитета и права на властити избор, рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић током обраћања депутатима Законодавне скупштине Санкт Петербурга.
Он је истакао да односи два парламента нису плод тренутне политике, већ конкретних дјела и договора.
"Наши парламенти имају посебну одговорност да ова сарадња не остане само у оквирима протокола. Они имају снагу да отварају врата новим иницијативама, стварајући правне и институционалне оквире за културне размјене, заједничке научне пројекте, програме размјене студената и професора, унапређење економских партнерстава и развој малог и средњег бизниса", рекао је предсједник Народне скупштине.
Стевандић је нагласио досљедност и принципијелност Народне скупштине Републике Српске, истичући да неће калкулисати у односу на сарадњу с Русијом, док други то напуштају због политичких калкулација.
"Ми из Републике Српске нисмо и нећемо калкулисати, јер знамо да ће ускоро бити гужва на улазним вратима руских институција, а ту гужву ће правити управо садашњи калкуланти. Надам се да ћете нас из Републике Српске и у будућности препознавати као искрене пријатеље, као што то чините данас", каже Стевандић.
Међутим, додао је он, данас пред свима стоје изазови који подсјећају на најмрачније странице прошлости.
"Свједоци смо покушаја да се релативизује историја и оживе обиљежја нацизма. Оно што је човјечанство скупо платило у ХХ вијеку, сада се под новим именима и изговорима представља као прихватљива политика. Срби и Руси, народи који су у борби против нацизма поднијели огромне жртве, најбоље знају да та идеологија нема право на повратак. Зато је наша заједничка порука јасна и снажна наша морална и историјска обавеза је да се одлучно супротставимо сваком покушају рехабилитације или оживљавања нацизма, јер ћутање или равнодушност би значили издају и наших предака и наших потомака", поручио је Стевандић.
"Наши парламенти су се обавезали да размјењују искуства путем радних састанака и консултација, да редовно размјењују информације и да подстичу развој пословних контаката. То је више од геста пријатељства, то је темељ једног трајног програма дјеловања у корист наших народа. Као носиоци законодавне власти, ми имамо посебну одговорност да ова сарадња не остане само у оквирима протокола. Наши парламенти имају снагу да отварају врата новим иницијативама, да стварају правне и институционалне оквире за културне размјене, за заједничке научне пројекте, за програме размјене студената и професора, за унапређење економских партнерстава и развој малог и средњег бизниса. Само на тај начин наша сарадња добија трајност и постаје нераскидиви дио живота и Републике Српске и Санкт Петербурга", додао је Стевандић.
Он је истакао да су посјећујући Руску думу, Савјет Федерације и Законодавну скупштину Санкт Петербурга од марта 2023. године, управо у вријеме када су многи престали да то чине због политичких калкулација, представници Народне скупштине Републике Српске показали су досљедност и принципијелност.
"Као што сам већ рекао у Државној думи Руске Федерације наше пријатељство и везе су старије од садашње геополитичке кризе и војних сукоба, као што су старије и од Хитлера и Наполеона. Очување нашег пријатељства искористили смо као прилику да свијету покажемо да имамо усправну кичму и очувано достојанство. Кичма и достојанство су и данас усправни, иако смо на њима понекад имали модрице, санкције, пријетње и уцјене, али све то већ полако постаје прошлост. Данас, са усправном кичмом, комуницирамо и са истоком и са западом, представљајући сувереност нашег народа без обзира на његову бројчану величину",мнагласио је Стевандић.
Према његовим ријечима, припадност насљеђу побједника и антифашиста не мјери се бројем становника или површином територије, него ставом и духовном вертикалом која нас је увијек држала на правој страни историје и на правој страни будућности.
"Зато данас, из овог великог града хероја, пожелимо мир и договор о праведнијем свијету без ратова и дискриминације. Пожелимо договор Истока, Запада, Сјевера и Југа, јер ми смо заједно и раније знали да видимо даље и боље. Истовремено, ова сарадња је природан и нераздвојан дио укупних односа Републике Српске са Руском Федерацијом. Ми смо дубоко свјесни да сарадња са Санкт Петербургом није изолован процес, већ да она одражава историјске везе и братство са цијелом Русијом. Управо кроз овакве институционалне односе, наша блискост добија конкретан садржај и нову снагу. Вјерујем да ће управо парламенти, као мјеста гдје се сабира воља народа, бити покретачи и гаранти овог процеса. Када сарадњу граде парламенти, она добија институционалну снагу која превазилази дневнополитичке интересе и постаје трајна обавеза генерација које долазе", каже Стевандић.
