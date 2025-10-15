Нуждић: Суђење Ганићу - огледало односа правосуђа БиХ према злочинима над Србима

Извор:
15.10.2025
Институције Републике Српске треба да и даље указују на истину о страдању Срба у протеклом рату и траже правичну казну за напад на припаднике ЈНА у Добровољачкој улици, као и друге злочине над српским народом, изјавио је в.д. директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић.
Нуждић је рекао Срни да какав је однос правосуђа на нивоу БиХ према српским жртвама рата показује процес пред Судом БиХ против Ејупа Ганића и осталих за напад на колону ЈНА у Добровољачкој улици у мају 1992. године, с обзиром на то да је само за подизање оптужнице требало три деценије.
- У овом предмету све је одавно јасно и документовано, као и у многим другим случајевима, за које су институције Републике Српске доставиле све доказе Тужилаштву. Зашто је онда требало три деценије да буде подигнута оптужница за овај злочин? - истакао је Нуждић коментаришући данашњи наставак суђења пред Судом БиХ оптуженима за напад на колону ЈНА у Добровољачкој.
Он је подсјетио да је страни тужилац Џуд Романо још 2012. године донио наредбу о обустављању истраге, без иједног оправданог разлога, а тек након 10 година подигнута је оптужница за овај злочин.
Нуждић је нагласио да се поставља питање да ли је ико икада одговарао, барем дисциплински, због обуставе истраге или покушао објаснити разлоге, као и предочити доказе на основу којих је то учињено.
- Нико није одговорио на ова питања и ту је суштински проблем правосудних институција на нивоу БиХ. Тужиоци и судије раде по свом нахођењу, пребацујући одговорност једни на друге. Док се сви вртимо у зачараном кругу – пресуде за злочине над Србима изостају - указује Нуждић.
Он је навео да се, нажалост, и у другим злочинима над Србима у Сарајеву упорно покушава наметнути наратив да су их починили "Цаце", "Ћеле" и "Јуке" и да у томе није учествовала власт такозване републике БиХ.
"Ово је класичан примјер спиновања и манипулације јер су све ове паравојне формације биле само извршиоци званичне политике тадашњег муслиманског руководства. Зато не чуди што ни 33 године након злочина немамо судски епилог овог случаја", рекао је Нуждић.
Он је подсјетио да је Републички центар документовао, истражио и јавности представио своја истраживања о злочину у Добровољачкој улици у књизи "Реконструкција злочина, деконструкција мита", као и у Атласу злочина над Србима током Одбрамбено-отаџбинског рата.
Суђење оптуженима за напад на колону ЈНА у Добровољачкој улици у мају 1992. године требало би да буде настављено данас пред Судом БиХ.
Међу оптуженима су Ејуп Ганић, као члан Предсједништва такозване републике БиХ, Заим Бацковић, као члан оперативног центра Штаба Територијалне одбране и Јусуф Пушина, као помоћник министра унутрашњих послова и начелник штаба МУП-а.
За напад на колону, убиства, рањавање и злостављање припадника ЈНА и цивила, оптужени су и Хамид Бахто, Фикрет Муслимовић, Бакир Алиспахић, Енес Бездроб и Исмет Дахић, који су обављали високе политичке, војне и полицијске дужности.
