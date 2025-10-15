Вулкан избацио пепео на осам километара висине

Извор:
СРНА
15.10.2025
11:22
Коментари:0
Вулкан Левотоби Лаки Лаки, један од најактивнијих у Индонезији, еруптирао је други дан заредом и избацио стуб врелог пепела до осам километара висине, саопштила је национална агенција за геологију.
Пепео је касније прекрио села и изазвао рушење зграда, али срећом нема повријеђених, јавио је АП позивајући се на званичнике.
Вулкан висок 1.584 метра налази се на острву Флорес.
Стручњаци су упозорили становнике да буду на опрезу због обилне кише која би могла да покрене токове лаве из вулкана.
