Вулкан избацио пепео на осам километара висине

СРНА

15.10.2025

11:22

Вулкан ерупција
Фото: Clive Kim/Pexels

Вулкан Левотоби Лаки Лаки, један од најактивнијих у Индонезији, еруптирао је други дан заредом и избацио стуб врелог пепела до осам километара висине, саопштила је национална агенција за геологију.

Пепео је касније прекрио села и изазвао рушење зграда, али срећом нема повријеђених, јавио је АП позивајући се на званичнике.

Вулкан висок 1.584 метра налази се на острву Флорес.

Стручњаци су упозорили становнике да буду на опрезу због обилне кише која би могла да покрене токове лаве из вулкана.

