Захарова: Међународне награде су постале политички инструмент

Извор:
Спутник Србија
15.10.2025
10:44
Коментари:0
Нобелова награда, као и друге награде међународне награде, постала је политички инструмент, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације.
"Деценијама, ова (Нобелова) награда, друге сличне награде у сродним областима и сферама постале су политички инструменти", рекла је она за радио Спутњик.
Ситуација у којој мало људи зна име добитника Нобелове награде за мир је апсурдна, додала је.
"Оно што видимо одавно се претворило, чини ми се, у неку врсту праве политичке ковачнице, гдје доводе још једног коња, а затим му праве потковице на основу будуће политичке сврсисходности", рекла је Захарова.
Додаје да Нобелова награда, која се додељује за политичку активност, треба да буде повезана са политичким процесом, али се не може посматрати као политички алат који нема транспарентну процедуру и јасну логику за избор људи за њихова достигнућа.
Кошарка
Навијачи Звезде приредили посебан дочек за Литванце
Нобелов комитет у Ослу је 10. октобра објавио да је Нобелова награда за мир за 2025. годину додељена лидерки венецуеланске опозиције Марији Корини Мачад "за њен неуморан рад на унапређењу демократских права венецуеланског народа".
Норвешко министарство спољних послова саопштило је да је Венецуела затворила своје амбасаде у Ослу и Аустралији без навођења разлога, неколико дана након што је лидерка опозиције Марија Корина Мачадо добила Нобелову награду за мир.
Најновије
Најчитаније
12
18
12
11
12
09
11
59
11
57
Тренутно на програму