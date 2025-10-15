Logo

Захарова: Међународне награде су постале политички инструмент

Извор:

Спутник Србија

15.10.2025

10:44

Коментари:

0
Захарова: Међународне награде су постале политички инструмент
Фото: Танјуг/АП

Нобелова награда, као и друге награде међународне награде, постала је политички инструмент, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације.

"Деценијама, ова (Нобелова) награда, друге сличне награде у сродним областима и сферама постале су политички инструменти", рекла је она за радио Спутњик.

Ситуација у којој мало људи зна име добитника Нобелове награде за мир је апсурдна, додала је.

"Оно што видимо одавно се претворило, чини ми се, у неку врсту праве политичке ковачнице, гдје доводе још једног коња, а затим му праве потковице на основу будуће политичке сврсисходности", рекла је Захарова.

Додаје да Нобелова награда, која се додељује за политичку активност, треба да буде повезана са политичким процесом, али се не може посматрати као политички алат који нема транспарентну процедуру и јасну логику за избор људи за њихова достигнућа.

Црвена звезда

Кошарка

Навијачи Звезде приредили посебан дочек за Литванце

Нобелов комитет у Ослу је 10. октобра објавио да је Нобелова награда за мир за 2025. годину додељена лидерки венецуеланске опозиције Марији Корини Мачад "за њен неуморан рад на унапређењу демократских права венецуеланског народа".

Норвешко министарство спољних послова саопштило је да је Венецуела затворила своје амбасаде у Ослу и Аустралији без навођења разлога, неколико дана након што је лидерка опозиције Марија Корина Мачадо добила Нобелову награду за мир.

Подијели:

Таг:

Марија Захарова

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хорор у базену: Дјечак (14) умало изубио руку када га је ујела ајкула

Свијет

Хорор у базену: Дјечак (14) умало изубио руку када га је ујела ајкула

1 ч

0
У пожару на танкеру погинуло 10 особа

Свијет

У пожару на танкеру погинуло 10 особа

2 ч

0
Радник открио шта се ради са месом коме је истекао рок трајања: Пазите шта купујете

Свијет

Радник открио шта се ради са месом коме је истекао рок трајања: Пазите шта купујете

2 ч

0
Трамп постхумно одликовао Чарлија Кирка

Свијет

Трамп постхумно одликовао Чарлија Кирка

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

18

Угоститељи с Јадрана већ кренули у "лов" на раднике из БиХ

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner