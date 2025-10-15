Навијачи Звезде приредили посебан дочек за Литванце

Извор:
Кошаркаши Црвене звезде савладали су екипу Жалгириса у оквиру четвртог кола Евролиге резултатом 88:79 на повратку у клуб тренера Саше Обрадовића. Навијачи Звезде су приредили и посебан дочек за Литванце - пјесму посвећену Русији.
Пјесма посвећена Русији била је увертира утакмице између Црвене звезде и Жалгириса у Београду, Пише Спутњик.
Већ традиционално, пјесмама посвећеним Русији навијачи Звезде дочекују литвански клуб познат по русофобним ставовима.
