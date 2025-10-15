Logo

Навијачи Звезде приредили посебан дочек за Литванце

Навијачи Звезде приредили посебан дочек за Литванце
Кошаркаши Црвене звезде савладали су екипу Жалгириса у оквиру четвртог кола Евролиге резултатом 88:79 на повратку у клуб тренера Саше Обрадовића. Навијачи Звезде су приредили и посебан дочек за Литванце - пјесму посвећену Русији.

Пјесма посвећена Русији била је увертира утакмице између Црвене звезде и Жалгириса у Београду, Пише Спутњик.

Свијет

Хорор у базену: Дјечак (14) умало изубио руку када га је ујела ајкула

Већ традиционално, пјесмама посвећеним Русији навијачи Звезде дочекују литвански клуб познат по русофобним ставовима.

