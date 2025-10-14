Logo

Звезда савладала Жалгирис на Обрадовићевом повратку!

Извор:

АТВ

14.10.2025

22:13

Звезда савладала Жалгирис на Обрадовићевом повратку!
Фото: Tanjug / AP

Кошаркаши Црвене звезде савладали су екипу Жалгириса у оквиру четвртог кола Евролиге резултатом 88:79 на повратку у клуб тренера Саше Обрадовића.

Црвено-бијели предвођеним новим тренером Сашом Обрадовићем уписали су другу побједу у низу у Евролиги, а против Жалгириса славили су послије три године.

Уз то, ово је први пораз тима из Каунаса ове сезоне, послије 3-0.

Била је ово одлична увертира Звезда за дупли коло, гдје ће у петак дочекати Реал, такође у Арени.

У одсуству повријеђених или недовољно опорављених Девонтеа Грејема, Огњена Добрића, Ајзеје Кенана, Хасијела Ривера, Уроша Плавшића и Тајсона Картера најефикаснији у Звезди био је Џордан Нвора са 24 поена, по 13 су постигли Чима Монеке и Донатас Мотијејунас, а 10 Семи Оџелеј.

Код Жалгириса су најефикаснији били Маодо Ло и Арнас Буткевичијус са по 14 поена, Силвен Франсиско је убацио 13, а бивши кошаркаш Партизана Најџел Вилијамс-Гос 10.

Гости су пред 18.271 навијачем у Арени боље отворили меч, средином прве дионице су водили 16:7. Послије прве четвртине било је 27:23 за литвански тим.

Средином друге дионице Жалгирис је водио 37:28, али је Звезда преокренула серијом 10:0 током које гости нису погодили четири везана слободна бацања.

На полувремену је домаћин послије серије 17:2 водио 45:39. Жалгирис је направио преокрет у трећој дионици послије које је водио 58:57. Три и по минута прије краја Звезда је на крилима Нворе повела 77:69 и тако преломила меч.

У наредном колу, у петак, Звезда дочекује Реал, који ће прије тога сутра бити домаћин Партизану.

