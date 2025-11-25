Logo
Аца Лукас након инцидента: Не осјећам се безбједно

25.11.2025

15:40

Аца Лукас након инцидента: Не осјећам се безбједно

Након што се бура подигла послије привођења Аце Лукаса у Сјеверној Македонији, пјевач је у разговору за "Exkluziv" открио шта се заправо десило.

Музичар је истакао да се након овог инцидента више не осјећа безбједно у Сјеверној Македонији, те да није ухапшен.

"Направили су један ружан потез, на крају су рекли да немам дозволу за рад. Они су то знали и прије наступа, знали су шта имамо и шта немамо, могли су да забране наступ. Тенденциозно су дошли да прекину наступ", каже Лукас и додаје:

"Нисам ухапшен, отишао сам својим аутом у полицију, али све заједно је било ружно. Вјероватно ћу донијети одлуку да до даљњег не наступам у Македонији јер се тамо не осјећам безбедно. Не због људи, мене људи тамо воле и ја обожавам тамо да пјевам, али очигледно да неко има неки пик на нас, а док не сазнамо шта је, мислим да није безбједно да идемо тамо", рекао је пјевач.

