Аца Лукас након инцидента: Не осјећам се безбједно

25.11.2025
15:40
Коментари:0
Након што се бура подигла послије привођења Аце Лукаса у Сјеверној Македонији, пјевач је у разговору за "Exkluziv" открио шта се заправо десило.
Музичар је истакао да се након овог инцидента више не осјећа безбједно у Сјеверној Македонији, те да није ухапшен.
"Направили су један ружан потез, на крају су рекли да немам дозволу за рад. Они су то знали и прије наступа, знали су шта имамо и шта немамо, могли су да забране наступ. Тенденциозно су дошли да прекину наступ", каже Лукас и додаје:
"Нисам ухапшен, отишао сам својим аутом у полицију, али све заједно је било ружно. Вјероватно ћу донијети одлуку да до даљњег не наступам у Македонији јер се тамо не осјећам безбедно. Не због људи, мене људи тамо воле и ја обожавам тамо да пјевам, али очигледно да неко има неки пик на нас, а док не сазнамо шта је, мислим да није безбједно да идемо тамо", рекао је пјевач.
