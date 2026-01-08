Logo
Додик: Наставићемо да обиљежавамо 9. јануар; Трамп одбацио забране и политике брисања историје

Извор:

АТВ

08.01.2026

13:21

Коментари:

0
Додик: Наставићемо да обиљежавамо 9. јануар; Трамп одбацио забране и политике брисања историје
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да ће српски народ наставити да обиљежава 9. јануар - мирно, поносно и одговорно, у знак поштовања демократског избора, историјског памћења и права народа да чува оно што јесте.

- Ове године ћемо, као и увијек, достојанствено обиљежити 9. јануар - Дан Републике Српске. Покушаји да се тај дан забрани или делегитимише немају везе с правом или суживотом, већ с настојањима да се избришу српска историја, идентитет и демократска воља народа - објавио је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Аутопутеви-Дан Републике-08012026

Друштво

Слоган "Живјеће огњиште" на информативним порталима на ауто-путевима

Додик је указао да је, у супротности са слободом изражавања, покушано да се забрани обиљежавање.

- У супротности с основама демократије, поништавани су гласови народа који се јасно изјаснио у корист 9. јануара. То није плурализам, нити демократска пракса - нагласио је Додик.

Он је истакао да су примијећене и промјене у свијету, посебно у САД, гдје је администрација предсједника Доналда Трампа јасно одбацила политике које су покушавале да бришу историју, забране обиљежавања и пониште национални и регионални идентитет у име лажне политичке коректности.

Саво Минић

Република Српска

Минић честитао дан Републике и Дан бораца

- Дијелећи те идеје, наставићемо да обиљежавамо 9. јануар - поручио је Додик.

Милорад Додик

9. јануар - Дан Републике Српске

