Додик: Наставићемо да обиљежавамо 9. јануар; Трамп одбацио забране и политике брисања историје

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да ће српски народ наставити да обиљежава 9. јануар - мирно, поносно и одговорно, у знак поштовања демократског избора, историјског памћења и права народа да чува оно што јесте.
- Ове године ћемо, као и увијек, достојанствено обиљежити 9. јануар - Дан Републике Српске. Покушаји да се тај дан забрани или делегитимише немају везе с правом или суживотом, већ с настојањима да се избришу српска историја, идентитет и демократска воља народа - објавио је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Додик је указао да је, у супротности са слободом изражавања, покушано да се забрани обиљежавање.
- У супротности с основама демократије, поништавани су гласови народа који се јасно изјаснио у корист 9. јануара. То није плурализам, нити демократска пракса - нагласио је Додик.
Он је истакао да су примијећене и промјене у свијету, посебно у САД, гдје је администрација предсједника Доналда Трампа јасно одбацила политике које су покушавале да бришу историју, забране обиљежавања и пониште национални и регионални идентитет у име лажне политичке коректности.
- Дијелећи те идеје, наставићемо да обиљежавамо 9. јануар - поручио је Додик.
Ове године ћемо, као и увијек, достојанствено обиљежити 9. јануар - Дан Републике Српске. Покушаји да се тај дан забрани или делегитимише немају везе с правом или суживотом, већ с настојањима да се избришу српска историја, идентитет и демократска воља народа.— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 8, 2026
