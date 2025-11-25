Logo
Large banner

Аца Лукас: Не осјећам се безбједно

Извор:

Б92

25.11.2025

14:18

Коментари:

0
Аца Лукас: Не осјећам се безбједно

Бура се подигла након привођења Аце Лукаса у Македонији, а пјевач је сада у разговору за "Ексклузив" открио шта се заправо десило.

Музичар Аца Лукас је истакао да није ухапшен и додао да се након овог инцидента више не осјећа безбједно у Македонији.

"Направили су један ружан потез, на крају су рекли да немам дозволу за рад. Они су то знали и прије наступа, знали су шта имамо и шта немамо, могли су да забране наступ. Тенденциозно су дошли да прекину наступ", каже Лукас и додаје:

"Нисам ухапшен, отишао сам својим аутом у полицију, али све заједно је било ружно. Вјероватно ћу донијети одлуку да до даљњег не наступам у Македонији јер се тамо не осјећам безбједно. Не због људи, мене људи тамо воле и ја обожавам тамо да пјевам, али очигледно да неко има неки пик на нас, а док не сазнамо шта је, мислим да није безбједно да идемо тамо", рекао је пјевач.

Подијели:

Тагови:

Аца Лукас

Пјевач

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Након смрти оца Марију Шерифовић потресао још један губитак

Сцена

Након смрти оца Марију Шерифовић потресао још један губитак

2 д

0
Јана посједује бројне некретнине, а кува на Смедеревцу: ''Наложим дрва и уживам''

Сцена

Јана посједује бројне некретнине, а кува на Смедеревцу: ''Наложим дрва и уживам''

2 д

0
Северина

Сцена

Северина показала модрице

2 д

0
bolest, zaraza, bolnica

Сцена

Глумица завршила у болници, медији је недавно "сахранили"

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо:Октрила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

14

15

Амерички званичник дао до знања ЕУ: Русија прави брже него што испаљује

14

11

Захарова: Европа покушава да поремети рјешавање украјинског сукоба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner