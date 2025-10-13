Обрадовић открио: Милтон не путује у Шпанију, Муринен на прегледима

13.10.2025
Тренер кошаркаша Партизана, Жељко Обрадовић, открио је да Шејк Милтон сигурно неће путовати са екипом на гостовања Реал Мадриду и Басконији у овонедјељном дуплом колу Евролиге, а да се прије данашњег тренинга на здравствено стање пожалио и Мика Муринен, међутим Финац би требало да се нађа са експедицијом "црно-бијелих" на шпанској турнеји.
Након прошлонедјељних тријумфа против Ефеса и Сплита, Партизан ове недјеље очекују тешки мечеви у дуплом колу Евролиге против тимова који су у недјељу увече играли међусобно у шпанској лиги, а гдје је Обрадовић има прилике да створи још јаснију слику о Реал Мадриду.
"Тек је почетак. Стицајем околности имали смо прилику да синоћ гледамо утакмицу шпанског првенства између Басконије и Реала. Била је то изванредна утакмица у којој је Реал водио и 20 разлике, али је Басконија успела да преокрене утакмицу и побједи захваљујући невиђеној борбености и жељи. Много тога се видјело на тој утакмици Реала, наслућеној на основу њихових претходих мечева", рекао је Обрадовић новинарима пред пут у Шпанију на мечеве против Реала и Басконије ове недјеље.
Обрадовић је потом истакао да Реал велику пажњу усмјерава ка транзицији и рјешењима у тзв. доњем посту.
"Тамо где су Хезоња, Дек, Лајлс и Таварес. Кад год могу да спусте лопту доле, они то раде. И то је само један важан детаљ њихове игре. Ту је и пик-ен-рол игра и акције које се крунишу шутевима за три поена. Они су тим који игра зону. Радили смо и радићемо на томе пошто сутра имамо тренинг у Мадриду", рекао је Обрадовић.
Обрадовић је додао да Шејк Милтон сигурно неће путовати у Шпанију јер се послије тренинга осјећао лоше, а да се и прије тренинга лоше осјећао Мика Муринен, али да се нада да ће се наћи у авиону са екипом.
"Процењено је да је боље да остане у Београду. Након повратка из Шпаније, верујемо да ће се прикључити екипи и наставити са уобичејеним радом", истакао је Обрадовић.
Подсјетимо, меч у Мадриду игра се у сриједу увече, док је у петак планирао гостовање Басконији, наводе "Спортске".
