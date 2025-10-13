Пешић: Било је веома тужном, нисмо имали довољно времена

Извор:
Курир
13.10.2025
11:58
Сада већ бивши селектор кошаркашке репрезентације СрбијеСветислав Пешић, гостујући у емисији "Триандо а Fallar" на шпанском радију "есРадио" открио је узроке неуспјеха на Европском првенству у Риги.
"Вјероватно је неуспјех за вас и српске навијаче. За мене, разочарање. Било је веома тужно, не само због пораза од Финске, већ и зато што нисмо имали довољно времена. Не мислим да је то био неуспјех", истиче Пешић па додаје:
"Људи кажу да је то зато што су била велика очекивања. Имамо једног од најбољих у историји, попут Николе Јокића, а када имате њега, аутоматски мислите да морате да побиједите, али то није случај.
Један играч не чини тим, истиче искусни стручњак.
"Никола Јокић је најбољи тимски играч кога сам тренирао у каријери, а тренирао сам многе. Он је дефинитивно најбољи тимски играч, током утакмице, прије, послије, на тренингу, ван терена… Он је неко ко разумије значење ријечи одговорност. Играчи су оно што мотивише тренера, а ако имате Јокића, мотивисани сте и ви. Разговарао сам са њим током путовања на Кипар, док сам се припремао за Европско првенство: Питао сам га шта мисли о неким темама. Рекао ми је да играчи знају моју филозофију, да ту нема проблема, али да је одбрани потребно побољшање и да би требало да се у њу интегришу неки нови играчи, да нам је потребно време да еволуирамо", открива Пешић.
Одбрана је била највећа бољка наше репрезентације на Еуробаскету, а на највећем удару критика због игре у дефанзиви био је управо Никола Јокић. Међутим, Пешић не сматра да је нешто слабија игра Јокића у одбрани била проблем Србије, већ његово издање у нападу.
"Никола се побољшао у сваком аспекту своје игре. Ако погледате четири или пет година уназад и видите његову последњу сезону са Денвером, можете видјети његов напредак и у дефанзивној и у офанзивној транзицији. За њега одбрана није проблем. Сигурно сви могу више да ураде у одбрани, и он то може, али за њега је напад тежи због ФИБА правила, јер нема размака. Зато му је и лакше да се брани. Сигурно увијек може боље да се брани, али његов велики проблем је у нападу јер у НБА постоји недозвољена одбрана, а овде не, и зона је пуна играча, много више против некога попут њега. Напад је за њега неугоднији."
Осврнуо се Пешић и на повреду Богдана Богдановића, која је потпуно пореметила наш тим. На питање новинара да ли би исход био другачији да се капитен није повредио, Пешић као из топа одговара:
"Сигурно. Ако почнем да причам о нашим проблемима... Сваки тим је имао проблема на Евробаскету, али ако ме питате о мојим, рећи ћу вам: до утакмице против Португала, када се Богдановић повриједио, играли смо веома добро: одлична кошарка, одбрана, напад, све. Против Португала смо играли у 21 час, а следећег дана у 17 часова против Летоније. Играли смо против Португала размишљајући о припреми за утакмицу са Летонијом. Португал је играо импресивно... на свом нивоу. Знао сам да ћемо их побједити, јер имамо највећи таленат и вјештину, али сам желио да се припремим заутакмицу против Летоније, јер сљедећег дана није било времена за то, а била је то веома важна утакмица: побједа је значила да ћемо бити први или други".
"Сљедећег дана нам је речено да је отпао за цео турнир. Велико разочарање, али морали смо да наставимо. Сви играчи су дали више него раније и играли смо веома добро против сјајне Летоније, веома комплетног тима. Наше мисли су биле уз Богдановића, али смо побједили. Стигли смо до утакмице против Турске и Аврамовић се повриједио: Аврамовић није Јокић нити Бодирога, али за нас је веома важан јер је он човјек који покреће одбрану. Онај који све покреће. Вукчевић, резервни крилни центар, се повриједио. Гудурић је имао проблем са Ахиловим тетивом, и нисмо знали да ли може да игра, што је готово најгоре за тренера – незнање да ли може или не може да игра. Један за другим... Послије утакмице против Летоније, Јокић и Јовић су сљедећег јутра имали температуру. Много проблема. Већина људи не жели да схвати да немамо више талента од других. Наравно да имамо талента, али не више од других тимова. И када се ови проблеми нагомилају, које желим да објасним без да звуче као изговори... и појави се сјајан тим попут Финске... Финска није боља од Србије: у серији на три или пет побједа бисмо побједили. Али у једној утакмици, све је могуће", каже Пешић, пише Курир.
