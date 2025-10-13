Logo

Међународни дан жена на селу - промоција рада и оснаживања кроз удружења

13.10.2025

11:50

Фото: Министарство пољопривреде Републике Српске

У Административном центру Владе Републике Српске у Бањалуци у току је Конференција и сајам "Жене на селу - темељ наше заједнице".

Конференцију и сајам организује Центар за једнакост и равноправност полова, у сарадњи са Министарством пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Српске.

Према подацима Уједињених нација четвртину свјетске популације чине жене на селу које раде као пољопривреднице, раднице и предузетнице.

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао да су жене стуб друштва и да ће увијек имати подршку Владе.

